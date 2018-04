Consignado: juros pré-crise

Os juros do crédito consignado, no qual o desconto da prestação é feito direto da folha de pagamento ou do benefício do aposentado, estão caindo e voltando ao patamar registrado antes da crise, informa a repórter Priscila Dadona, do Jornal da Tarde.

Dados do Banco Central mostram que quem tomou um empréstimo em junho pagou 27,9% ao ano, em média – a menor taxa de 2009. Este também é o menor porcentual desde julho de 2008, antes da crise se intensificar, o que ocorreu em setembro do ano passado. Em novembro de 2008, por exemplo, era de 31% em média, ao ano.

O consignado cobra juros mais baixos que outras linhas de empréstimo pessoal, cuja taxa média está ao redor de 45,6%. E isso acontece porque o risco de inadimplência — um dos ingredientes da taxa de juros dos bancos — é bem pequeno. Não tem erro: o valor da prestação é descontado da remuneração do tomador do dinheiro e enviado direto para o banco que fez o empréstimo. Tem que ser mais barato mesmo.