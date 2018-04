Construção sustentável

A sustentabilidade está cada vez mais presente no setor de construção civil. Vários empreendimentos adotam métodos construtivos mais amigáveis ao meio ambiente e fazem disso um diferencial na disputa pelo cliente. Aos interessados no assunto, será realizado no próximo dia 11 de agosto o seminário Como Viabilizar a Sustentabilidade na Construção Civil

Voltado para construtores, o evento vai enfocar questões como o uso racional da água, de energia elétrica e as possibilidades abertas pela energia solar. Além disso, serão discutidos os impactos da legislação ambiental e os custos de construção, operação e manutenção, assuntos indispensáveis para todos os profissionais da construção civil.

SERVIÇO

O QUE: seminário Como Viabilizar a Sustentabilidade na Construção Civil

QUANDO: 11 de agosto, das 9h às 17h

ONDE: Teatro Shopping Frei Caneca, em São Paulo,

QUEM ORGANIZA: PINI

INSCRIÇÕES: http://www.piniweb.com/sustentabilidade

INFORMAÇÕES: (11) 2173-2474