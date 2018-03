Criatividade nos negócios

O Instituto Empreender Endeavour promove nesta quarta-feira palestra sobre a importância da inventividade e da capacidade criativa das empresas com a especialista em inovação Solange Machado. Trata-se do workshop “Processo criativo para solução de problemas”.

Solange Machado é representante no Brasil do ThinkX, organização canadense que ajuda as empresas a pensar em estratégias criativas, e do Creative Focus Institute, especializado em pesquisa de marketing e consultoria de criação nos EUA.

A palestra também será transmitida ao vivo pela internet e os internautas poderão fazer perguntas para a palestrante no final do evento.

Serviço

Workshop: Processo criativo para solução de problemas

Palestrante: Solange Machado

Data: 14/10 (quarta-feira)

Horário: 9h – 10h30 (café de boas vindas às 8h30)

Local: Insper – Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia

Organização: Instituto Endeavor

Valor da inscrição: Gratuito

Inscrição: www.endeavor.org.br