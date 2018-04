Seminário na USP discute emprego e crise

O Instituto Brasileiro das Relações de Emprego e Trabalho (Ibret) inaugura no próximo dia 17 a programação deste ano com uma discussão mais do que pertinente: o seminário “Mecanismos negociados para administrar demissões – a experiência internacional e a realidade brasileira”.

O evento interessa a profissionais de recursos humanos, executivos, empresários, sindicalistas, advogados e entidades envolvidas com relações trabalhistas, e discutirá as alternativas à onda demissões que marcou o final de 2008.

O Seminário se propõe a indicar algumas medidas concretas e úteis para os trabalhadores, as empresas e o governo tendo como pano de fundo a experiência internacional. O Uruguai, por exemplo, possui uma legislação específica para a suspensão do contrato trabalhista.

SERVIÇO:

Inscrições: www.ibret.org

Evento gratuito – vagas limitadas

Data: 17/02/2009

Horário: 8h30 às 18h00

Local: Sala de Congregação da FEA – USP

Av. Prof. Luciano Gualberto 908 – Cidade Universitária – São Paulo

Telefone: (11) 2922-9626