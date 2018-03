Mercedes-Benz abre programa de trainee

A Mercedes-Benz começa na segunda-feira, dia 14/12/09, o processo seletivo para seu programa de trainees. A empresa procura pessoas graduadas há três anos no máximo e que tenham inglês fluente para as seguintes áreas: engenharia, pesquisa e desenvolvimento; produção e funções relacionadas; compras; vendas e marketing; finanças e controlling; tecnologia da informação e recursos humanos.

Segundo informações da empresa, o programa tem duração de 12 a 15 meses, período no qual os trainees poderão desenvolver três projetos, um deles de âmbito internacional. Também estão incluídos estágios na produção e em um concessionário da marca. O conteúdo das atividades é planejado em conjunto com cada trainee. Há ainda dois módulos de treinamentos internacionais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro no site

www.mercedes-benz.com.br/carreira.

Além da avaliação de currículo, testes on-line, entrevista e dinâmicas de grupo, há também a fase Assessment Center, na qual em um dia, os candidatos realizam diversas tarefas, assistidos pelos gestores das possíveis áreas de atuação.

Os candidatos selecionados vão trabalhar na unidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde são fabricados caminhões e ônibus da marca, além de agregados, como motores, câmbios e eixos.