Último dia para agendar o Simples Nacional

Micro e pequenos empresários têm até esta quinta-feira, dia 30/12/2009, para pedir o agendamento no Simples Nacional. Trata-se de uma “antecipação” da escolha pelo regime que unifica cobranças de impostos federais, estaduais e municipais. Quem não conseguir juntar a documentação nesse prazo, tem até 31 de janeiro para pedir a inscrição, como mostra reportagem do Jornal da Tarde.

A Fazenda nacional deu às microempresas (faturamento de até R$ 240 mil por ano) e pequenas empresas (faturamento de até R$ 2,4 milhões por ano) a possibilidade de antecipar a opção pelo Simples para tentar evitar um congestionamento no site nos últimos dias de inscrição.

Com o agendamento feito, a empresa já começa o ano sob o regime. A opção é feita pelo site do Simples (www.receita.fazenda.gov.br, no link do agendamento), mas só será efetivada se a empresa não tiver pendência fiscal.

