Vai de avião? Saia de Campinas

O paulistano que viajar para Curitiba, Porto Alegre, Salvador ou Vitória vai gastar menos se o roteiro começar por Campinas. Desde que a companhia aérea Azul passou a operar no aeroporto Viracopos, em dezembro, as concorrentes Gol e TAM deflagraram uma verdadeira guerra de preços que derrubou o valor das passagens.

Os preços ficaram tão baixos que a viagem de avião para qualquer um desses destinos se tornou uma opção mais barata que o mesmo trajeto percorrido de ônibus, como mostra reportagem do Jornal da Tarde da edição desta sexta-feira.

De Campinas a Curitiba, por exemplo, o passageiro gasta apenas R$ 39,50. Com a passagem de ônibus, ele desembolsaria R$ 56,50 – R$ 17 a mais, além das seis horas de viagem. Quando a comparação é feita com os preços dos voos que partem de São Paulo, Campinas se torna uma opção ainda mais atraente: de Congonhas ao aeroporto de Curitiba, a passagem sai por R$ 389, valor quase dez vezes maior que o pago por quem partiu de Campinas.

Confira no site das companhias:

www.voeazul.com.br www.voegol.com.br www.tam.com.br