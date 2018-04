Está chegando a hora do Leão

Começa no dia 2 de março o prazo para a entrega da declaração de Imposto de Renda 2009 referente a 2008. O prazo vai até dia 30 de abril, mas você não vai deixar para a última hora, não é mesmo?

Há pelo menos um motivo para você espantar a preguiça: quem entregar a declaração logo no começo de março tem mais chances de receber a restituição (caso tenha direito a ela, claro) logo no primeiro lote, que já vai estar liberado no dia 15 de junho.

Tem gente que é organizada e já está com tudo separado. Esses vão saír na frente e depositar a declaração no site da Receito na primeira hora do dia 2. Para não ficar atrás, os menos organizados têm de correr se quiserem entrar na fila do primeiro lote.

Não vai me xingar, mas , se não for viajar no carnaval (chuvas, estradas cheias….) que tal aproveitar os dias de descanso para separar a papelada ? Uma tarde de chuva, sem nada pra fazer pode ser transformada num produtivo “caça-papéis”.