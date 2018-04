Metade da população tem conta em banco

Pesquisa do IBOPE Inteligência mostra que 51% da população brasileira têm conta corrente ou poupança em banco. Deste total, 56% são homens e 47% são mulheres. De acordo com o levantamento, 87% dos entrevistados que recebem de cinco a dez salários mínimos têm vínculo com instituições financeiras. Entre quem possui renda superior a dez salários, 84% têm conta em banco. Entre os que recebem de dois a cinco salários 63% têm conta, entre os que recebem de um a dois salários são 39% e até um salário são 24%.

O estudo mostrou, ainda, que na faixa etária dos 25 a 29 anos, 57% são clientes de bancos. Na faixa de 30 a 39 anos os clientes bancários representam 55%, entre 40 a 49 anos e acima dos 50 eles são 49% e dos 16 a 24 anos, 43%.

Há cerca de um ano e meio as tarifas cobradas pelos bancos foram padronizadas pelo Banco Central, o que permite uma melhor comparação entre as instituições financeiras. O correntista pode conferir quanto está pagando para manter sua conta em determinado banco e se há vantagem em trocar por outra instituição. Mas é preciso avaliar também a conveniência de permanecer em seu banco atual. O relacionamento com a instituição financeira inclui outros fatores e vale lembrar que sempre é possível negociar uma redução de tarifas com seu gerente.

Segundo orientação da Febraban, a federação dos bancos, é importante que o cliente analise seu perfil de utilização, para ver a solução mais adequada: contratar um pacote ou ficar somente com os serviços essenciais e pagar apenas pela tarifa dos serviços utilizados que excederem as quantidades gratuitas. Entre os serviços gratuitos, conforme regra do Banco Central, estão a emissão de cartão de débito, o uso de até 10 folhas de cheques por mês, a segunda via do cartão de débito, até quatro saques por mês, até dois extratos por mês por meio de terminal de auto-atendimento, consultas pela internet, transferências para contas do próprio banco, compensação de cheques e a emissão de um extrato anual.

A comparação entre as tarifas de 30 instituições financeiras pode ser feita no site da Febraban ( www.febraban.org.br ) acessando o link para o serviço STAR – Sistema de Divulgação de Tarifas de Serviços Financeiros. Na página do STAR estão os valores individuais de serviços, os de pacotes e a indicação do que é gratuito, além de um simulador que permite ao cliente estimar quanto ele vai pagar pela utilização dos serviços adicionais que pretende utilizar.