O contribuinte agradece

Agora que o governo encontrou outra fonte de receita, com a tributação em 2% do capital externo que entra no Brasil para investimentos no mercado financeiro (a Receita estima que a arrecadação no ano que vem com este imposto deve chegar a R$ 4 bilhões), os contribuintes que estão na fila para receber suas restituições de Imposto de Renda 2009 podem ficar mais sossegados. A expectativa é que o fluxo, que foi contido nos últimos meses, deve aumentar até o final do ano.

Uma parte do dinheiro já começou a pingar. O volume de recursos devolvidos aos contribuintes em lotes normais e residuais, isto é, de exercícios anteriores, aumentou mais de 30% em outubro na comparação com setembro, de cerca de R$ 35 milhões para quase R$ 46 milhões. O número de contribuintes beneficiados também aumentou: de 22 mil em setembro para 37,1 mil em outubro até agora, mostra reportagem de Marcos Burghi no Jornal da Tarde desta quarta-feira.

