Os salários dos servidores públicos estaduais serão pagos nesta sexta, dia 6/11. O pagamento normalmente é feito no quinto dia útil de cada mês e estava programado para a próxima segunda-feira (dia 9/11).

A antecipação atinge mais de 1 milhão de servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado que receberão cerca de R$ 2,4 bilhões. O último adiantamento de salários dos servidores ocorreu no mês de setembro, por conta do feriado de 7 de setembro.

