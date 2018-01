Black Friday tem ofertas para quem quer investir em vez de consumir; compare

[Veja meus conteúdos também no Youtube]

A Black Friday pode ser uma oportunidade não só para quem quer consumir, mas também para quem quer investir dinheiro.

Diversas instituições financeiras e empresas da área de investimentos estão oferecendo condições especiais durante esta semana. Pode ser uma boa oportunidade em uma época em que é difícil viver de renda até quando se tem R$ 1 milhão em aplicações.

No entanto, você já deve ter ouvido falar que nem sempre as promoções da Black Friday são tão boas quanto parecem. Isso vale também para as ofertas de investimentos.

Por isso, fiz uma seleção das ofertas de investimentos que considerei as mais atraentes. Compare e tire suas próprias conclusões!

INVESTIMENTOS PARA LEIGOS

Existem empresas que montam uma carteira de investimentos automaticamente para os clientes. Você responde um questionário, a empresa identifica qual é o seu perfil de investidor e escolhe as aplicações que considera ideais para você. É um serviço para quem não quer se preocupar em estudar os investimentos e escolher o melhor.

Três empresas desse tipo – conhecidas como robo-advisors (robôs-consultores, em tradução literal) – estão com promoções de Black Friday.

Monetus: Isenção de taxa para aplicações entre 20 e 27 de novembro.

Alkanza: Isenção de taxa por 12 meses para aplicações até 24 de novembro.

Magnetis: Seis meses de isenção da taxa de consultoria para aplicações entre 17/11 e 01/12.

Vérios: Redução de 80% no valor mínimo inicial de investimento, de R$ 12 mil para R$ 2 mil.

Warren: Quem fizer um depósito nesta sexta-feira (24/11) ganha acesso livre para todos os eventos promovidos pelo Warren em 2018 (Papos de Grana, W Summit e curso online).

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Santander Yield Premium DI: Esse fundo reduziu em 99% a aplicação mínima inicial, passando de R$ 100 mil para R$ 1.000.

Órama: Plataforma de investimentos reduziu para R$ 100 o valor da aplicação inicial mínima de diversos fundos durante o mês de novembro. Fora do período promocional, esses fundos têm aplicação inicial mínima de até R$ 20 mil.

ModalMais: A corretora reduziu de R$ 20 mil para R$ 100 o valor mínimo inicial de investimento no fundo ARX Income FIA, e de R$ 1.000 para R$ 100 no fundo AZ Quest Azimut Impacto FIC FI.

TÍTULOS DE RENDA FIXA

Antes de aplicar, veja quais são os riscos de CDB, LCA e LCI de bancos médios e pequenos.

CDB com rendimento de 123% do CDI (saiba o que é isso), prazo de 2 anos e meio, e investimento mínimo de R$ 3.000, via corretora Rico, até 26/11.

CDB com rendimento de 119% do CDI, prazo de 5 anos e investimento mínimo de R$ 1.000, via corretora ModalMais, até 30/11.

LCA com rendimento de 93,5% do CDI, prazo de 7 meses e investimento mínimo de R$ 10 mil, via ModalMais, até 30/11. Lembrando que a LCA é isenta de Imposto de Renda, ao contrário do CDB.

AÇÕES E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ModalMais: Novos clientes que abrirem conta em novembro ganham de 5 a 30 dias de corretagem gratuita em ações, dependendo de quanto investirem. Quem já é cliente ganha 3 corretagens grátis para cada amigo que indicar. Ainda, a empresa também reduziu a zero o custo da corretagem para fundos imobiliários, permanentemente (não só na Black Friday).

Corretora Clear: Novos clientes que abrirem conta até o dia 26/11 terão corretagem gratuita em ações por 15 dias.

Cursos Infomoney: A empresa está oferecendo 22 cursos de finanças e investimentos por 50% do preço regular, até 24/11.

Suno Research: Empresa de análises do mercado de ações e de fundos imobiliários permite dividir em 12 vezes sem juros o plano anual. Para quem já é assinante: pode adicionar 3 anos de assinatura pelo preço de 2. Até 24/11.

Eleven Financial: 25% de desconto na assinatura de relatórios sobre renda variável, entre outros.

[Texto atualizado em 23/11/2017 com mais informações]