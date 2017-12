Quanto dinheiro você teria se tivesse o hábito de investir? Descubra!

[Siga meus conteúdos também no YouTube]

Se você tivesse aplicado R$ 100 por mês na poupança nos últimos dez anos teria atingido um patrimônio de R$ 17.321, enquanto se tivesse investido o mesmo valor no Tesouro Selic (o título mais conservador do Tesouro Direto) teria alcançado o valor de R$ 19.922, ou seja, R$ 2.601 a mais, já descontado o Imposto de Renda.

Com esses números, estou adiantando aqui no Estadão alguns resultados de um levantamento que vou apresentar em uma aula gratuita ao vivo, pela internet, nesta quinta-feira (dia 7).

O levantamento mostra como o hábito de investir, mesmo que não seja muito por mês, faz uma grande diferença.

A tabela abaixo mostra quanto dinheiro você teria hoje se tivesse investido R$ 100 por mês em quatro tipos de aplicação, nos últimos dez anos.

Na última linha, o item “inflação” se refere a quanto o seu patrimônio alcançar só para acompanhar a inflação.

Veja que se você tivesse aplicado na poupança, você teria superado só um pouco a inflação. Já se você tivesse aplicado no Tesouro IPCA+, teria superado com folga a inflação.

Também teria superado com folga a inflação se aplicasse em um CDB com um rendimento de 100% do CDI (saiba o que é isso).

Aplicando R$ 500 por mês

E se você aplicasse não R$ 100, mas R$ 500 por mês? Teria acumulado R$ 86,6 mil na poupança ao longo de dez anos, ou R$ 125,4 mil no Tesouro IPCA+, já descontado o Imposto de Renda e as taxas, conforme a tabela abaixo.

Nesse caso, o patrimônio precisaria ser de R$ 83,9 mil para você acompanhar a inflação. Isso quer dizer que uma aplicação no Tesouro IPCA+ teria dado a você um ganho real de R$ 41,5 mil no período.

No levantamento, foram utilizados os dados dos anos completos, ou seja, de janeiro de 2007 a dezembro de 2016.

E aí, deu para ter uma ideia de quanto você teria se tivesse o hábito de investir um pouco por mês? É possível que você já tenha esse hábito, mas está fazendo aportes menores ou maiores do que esses que eu dei como exemplo.

Nos falamos na quinta-feira, ou então continue acompanhando meus artigos aqui no portal do Estadão sempre às terças-feiras!