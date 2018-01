Saiba quanto devem render os investimentos de baixo risco nos próximos 12 e 24 meses

[Veja meus conteúdos também no Youtube]

As opções de investimento para quem quer correr o menor risco possível tendem a render pouca coisa acima da inflação nos próximos 12 e 24 meses, de acordo com a mais recente edição do Ranking Renda Fixa Macro, elaborado pelo economista Pedro Raffy Vartanian e por mim.

Por exemplo, o Tesouro Selic, título mais conservador do Tesouro Direto, deve render cerca de 5,5% nos próximos 12 meses. Mas se descontarmos a inflação (em torno de 3,7%), o rendimento real dessa aplicação deve ser de aproximadamente 1,8%, conforme a tabela.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os números acima, extraídos do estudo, mostram a projeção de rendimento das aplicações de mais baixo risco existentes no mercado brasileiro.

Existem títulos do Tesouro Direto que rendem bem mais do que os números acima, só que eles são mais arriscados. Por isso, não entraram no Ranking Renda Fixa Macro. Mas você pode conhecer os riscos (e as oportunidades) desses títulos neste outro artigo.

Simulações de investimento

Voltando às aplicações de baixíssimo risco, o Ranking inclui simulações de rendimento para os próximos 12 e 24 meses, para quem vai investir R$ 2.000, R$ 10 mil e R$ 50 mil.

Quem aplicar na poupança, por exemplo, R$ 2.000 durante os próximos 24 meses, ao final do período deverá ter um rendimento de cerca de R$ 200.

Já quem aplicar o mesmo valor no Tesouro Selic, após 24 meses deverá ter um ganho de R$ 2.235.

Quando falamos em valores maiores, a diferença entre as aplicações fica mais clara.

Ao aplicar R$ 50 mil na poupança, pode-se esperar um rendimento de cerca de R$ 5.000 nos próximos 24 meses. Já no Tesouro Selic, o rendimento tende a chegar perto de R$ 5.900 – ou seja, R$ 900 de diferença.

Todos os números deste artigo e do estudo já descontam o Imposto de Renda e as taxas. O Ranking completo pode ser acessado aqui.