5 dicas para sobreviver ao novo algoritmo do Google

O anúncio de um novo algoritmo de ranking de resultados de buscas do Google mexeu com o mundo da internet esta semana. Mas nem por isto a mudança deve necessariamente ser encarada de forma negativa. Precisamos apenas entender sua lógica e aprender a usá-la de maneira favorável.

O “robô” de buscas do Google passa agora a considerar como a estrutura do seu site roda em dispositivos mobile, como um dos seus 200 algoritmos de rankeamento da ferramenta de buscas. Isto significa que todo e qualquer site deve ser pensado para abrir perfeitamente em um desktop ou celular, no momento de sua concepção.

Este movimento só vai ao encontro de um progresso natural do mercado em que os usuários são multiscreeners e acessam a internet e são impactados em diferentes devices. Um espelho disto pode ser visto se analisarmos os dados dos e-shops operados pela Infracommerce em que o share de visitas e receita oriundos de dispositivos móveis vem aumentando entre 6% e 16%, acumulando um aumento de quase 40% no primeiro trimestre de 2015.

Mas, então, o que fazer para não ficar para trás nesta corrida “orgânica” por audiência? Algumas poucas dicas podem garantir a sobrevivência do seu site a este novo algoritmo:

#1 – Crie uma versão mobile ou pelo menos responsiva do seu site;

#2 – Garanta que ele foi concebido de forma bem estruturada no que diz respeito a navegabilidade e usabilidade para dispositivos móveis;

#3 – Desenvolva seu site mobile leve o suficiente para carregar rapidamente mesmo com a baixa velocidade da rede móvel no Brasil;

#4 – Crie campanhas de marketing específicas para mobile para manter um bom número de visitas à versão mobile-friendly;

#5 – Produza conteúdo específico para a versão mobile como banners e textos para melhorar a experiência do usuário no seu site mobile e a aumentar a retenção da visita.

*Cadu Alves é Gerente de Marketing Digital da Infracommerce