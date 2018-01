Acelera Startup: inscrições até 17 de maio nas áreas de água, energia e segurança

Até o dia 17 de maio de 2015, a organização da 6ª edição do concurso Acelera Startup, realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), receberá inscrições de projetos inovadores que solucionem problemas nas áreas de Água, Energia e Segurança. Os empreendedores interessados devem se inscrever diretamente na página do evento http://hotsite.fiesp.com.br/acelera.

Na categoria água, podem participar projetos de startups ou empresas de inovação que atuem ou impactem o setor de recursos hídricos, nas seguintes áreas:

Saneamento básico;

Efluentes Industriais;

Dessalinização hídrica;

Redução de perdas;

Reuso e Purificação da água, etc.

Já, propostas inovadoras em energia podem participar os projetos ou startups com foco em:

Energia elétrica;

Energias renováveis

“Smart grid” (rede inteligente), etc.

Energias alternativas: eólica, solar, fotovoltaica, geotérmica, mare motriz, mares, biomassa, biogás, entre outras;

Podem se inscrever projetos ou empresas, tanto pré-operacionais quanto operacionais, que já apresentem faturamento.

O evento – Com objetivo de incentivar o empreendedorismo inovador e de aproximar projetos e empresas de investidores, serão selecionadas os 150 melhores projetos e/ou empresas, que terão a oportunidade de participar de palestras, workshops, mentorias e avaliações classificatórias. A divulgação dos melhores projetos e empresas avaliados acontecerá no dia 1º de junho.

Os mais bem avaliados chegarão como finalistas do evento, podendo apresentar seu negócio, no modelo de elevator pitch, à banca de investidores mais seleta do mercado. Três deles serão os grandes vencedores.

Além de aproximar os empreendedores de potenciais investidores, a FIESP espera colaborar com a difusão do tema no meio empresarial. O evento acontece nos dias 16 e 17 de junho, no edifício-sede da FIESP, na região central da capital paulista.

Serviço:

6ª edição do Concurso Acelera Startup

Data: 16 e 17 de junho

Local: Edifício-sede da FIESP.

Endereço: Avenida Paulista, 1313. São Paulo

Inscrições: http://hotsite.fiesp.com.br/acelera