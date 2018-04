Agência de viagens para casais fatura R$ 9 milhões

Matheus Riga

A expressão “tailor made” é utilizada na língua inglesa para caracterizar itens “feitos sob medida”. Com o propósito de criar viagens roteirizadas e especiais do início ao fim, a advogada Alessandra Verne criou sua própria agência de turismo, a Tailor Made Travel (TM Travel), em 2009. No ano passado, a empreendedora faturou R$ 9 milhões planejando passeios para casais em busca de uma lua de mel, ou celebração de bodas.

O trajeto de Alessandra como empreendedora teve início quando ela se desligou do setor jurídico da multinacional de alimentos Nestlé. Depois de cinco anos na empresa, com 25 anos e morando com os pais, a oportunidade de abrir seu próprio negócio veio naturalmente.

“Um amigo meu pediu para que eu fizesse um roteiro de viagem para ele”, conta Alessandra. “Ele disse que a vida dele estava corrida e que não ia conseguir planejar tudo.” Já que estava livre, ela decidiu criar um itinerário com tudo incluso, de passagens a atividades turísticas. Ao final, recebeu sua primeira remuneração como empreendedora.

Com o tempo, Alessandra passou a receber mais pedidos de pessoas próximas, que também queriam um roteiro personalizado para suas viagens. “No começo, eu estava apenas atendendo meus amigos e as suas demandas”, diz. “O foco ainda não eram viagens românticas, apenas de lazer.”

Ela conta que sempre gostou de viajar, conhecer novas culturas. “Minha família sempre incentivou isso.” Por conta dessa paixão, Alessandra fazia roteiros para seus amigos, mas nunca tinha percebido que isso poderia virar um negócio.

O crescimento da TM Travel, no entanto, veio depois que Alessandra mudou o perfil do negócio. “Era uma época em que muitos amigos estavam ficando noivos e se casando. E começaram a me pedir roteiros de lua de mel.”

Quando conversava com fornecedores de passagens aéreas e hotéis, a empreendedora percebeu que eles tratavam os passeio de lua de mel como qualquer outro turista. “Não pode ser desse jeito. Essa viagem tem de proporcionar experiências diferentes.” Com base nessa postura, decidiu investir no segmento de viagens românticas.

Alessandra não se arrepende da escolha que fez. “É um tipo de viagem que sempre vai existir”, afirma. “As pessoas vão casar sempre, independentemente de crise ou não.” E ao longo de todo ano. Por conta disso, ela diz que a TM Travel não sofre com sazonalidade.

Seu grande instrumento de divulgação, segundo diz, é o marketing feito por seus clientes satisfeitos. “Minha maior propaganda é de um noivo que conta para o outro”, diz. De acordo com ela, mais da metade dos seus clientes (52%) procuram a TM Travel por indicação.

Em 2017, a agência de Alessandra embarcou aproximadamente 1.300 casais para viagens românticas. Segundo ela, o ano passado foi o melhor que a empresa já teve, com crescimento de 38% em vendas.

Personalização. O segredo do bom desempenho da empresa, segundo Alessandra, está na experiência personalizada que a TM Travel oferece. “O meu objetivo é criar viagens com a cara dos noivos”, afirma. “Eu não quero que minha empresa seja mais uma, quero entregar viagens marcantes.”

Para que tudo saia do jeito esperado para os noivos, há uma sequência de conversas entre o casal e algum representante da agência. “Queremos entender os gostos e as preferências das pessoas e ajustar a viagem conforme isso”, afirma. Se um casal for mais aventureiro, diz, o roteiro terá um foco maior em trilhas e experiências radicais.

Como cada casal tem um perfil diferente, Alessandra diz que não existem viagens iguais.

Eu consigo vender o mesmo destino de várias formas diferentes”, afirma. “As experiências dentro de cada roteiro são sempre diferentes.” Segundo ela, os detalhes são essenciais para que cada viagem funcione do jeito que os noivos desejaram.

Dentro de cada pacote, tudo incluído, desde a passagem aérea até as hospedagens. “O casal em lua de mel fica em uma loucura durante o casamento”, diz. “Quando chega a viagem, eles não querem planejar nada , apenas relaxar.” Além disso, a TM Travel também se preocupa em oferecer atividades especiais, como serviços de quarto diferenciados, jantares à beira da praia e sessões de spa.

Apesar de todo desafio que é planejar uma viagem de lua de mel, Alessandra afirma que a sua maior dificuldade enquanto empreendedora foi criar a sua equipe, que hoje tem oito funcionárias. “A maior barreira é encontrar pessoas que sejam comprometidas e pensem como o dono”, diz.

O comprometimento do funcionário com o propósito da empresa é, para Alessandra, o que faz a diferença. “Quero que a equipe trabalhe e planeje viagens como se fossem as suas.”