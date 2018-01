Artemisia seleciona startups com foco em soluções relacionadas à água

A Coca-Cola Brasil, em parceria com a Artemisia – organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil está selecionando negócios que que oferecem produtos ou serviços relacionadas à água para participar do Coca-Cola Open Up Água. O objetivo do programa de inovação é potencializar startups com soluções inovadoras neste setor. O processo de seleção ocorrerá da seguinte forma: três empresas serão escolhidas para fazer uma apresentação sumária, com duração de três a cinco minutos, para uma banca com os principais grupos engarrafadores do sistema Coca-Cola Brasil. Uma delas será selecionada. As inscrições estão abertas até 8 de novembro e os empreendedores de startups alinhados a este perfil de negócio podem fazer as inscrições no site www.cocacolaup.artemisia.org.br

A escassez da água é atualmente um desafio global que afeta milhões de pessoas. No Brasil, o fornecimento de água potável e o tratamento de esgoto são em grande parte conduzidos por empresas públicas ou privadas – organizações que integram grandes grupos de infraestrutura. Embora o mercado privado apresente crescimento e o acesso à água e saneamento seja considerado um direito humano, a cobertura no país ainda é insuficiente: 11 milhões de pessoas não têm acesso à água e 103 milhões de brasileiros não contam com tratamento de esgoto domiciliar. O desperdício de 40% na rede de água é a outra face da moeda deste grave problema, sendo que a situação foi ainda mais agravada com a maior crise hídrica desde 1930. Diante deste cenário, a Artemisia e a Coca-Cola Brasil acreditam na importância de fomentar startups inovadoras, a fim de aumentar substancialmente a eficiência no uso deste recurso.

As duas organizações buscam startups com soluções voltadas ao tratamento de efluentes; captação eficiente de água; tecnologias de reuso; uso eficiente de água na agricultura; e redução de uso de água em processos produtivos. Entre os critérios de seleção: potencial de geração de impacto social relacionado à água (negócios que ofereçam produtos e serviços desenhados para resolução de questões de alto impacto relacionadas ao tema); perfil do empreendedor e equipe (empreendedores com histórico de realizações e capacidade de atrair talentos e desenvolver equipe consistente); potencial de escala (modelos de negócio lucrativos que ofereçam soluções escaláveis); estágio de maturidade (negócios em fase desde protótipo até startups com produtos já no mercado, buscando rápido crescimento); e potencial de inovação (capacidade de entregar soluções inovadoras para fornecedores da cadeia de valor da Coca-Cola).

Segundo Maure Pessanha, diretora-executiva da Artemisia, desde 2004 a organização apoia negócios com real potencial de causar impacto na vida de milhares de pessoas de baixa renda. “Nos últimos anos, o nosso foco de trabalho se concentrou em setores de impacto social estruturantes para o Brasil, como Educação, Saúde, Habitação e Serviços Financeiros. Hoje, acompanhando as 17 metas globais – comprometidas entre a ONU e 193 líderes mundiais – , e analisando os novos desafios do país e do mundo, a Artemisia está olhando para novos setores”, afirma Maure, acrescentando que um tema bastante crítico e emergencial é a água. “A escassez é, hoje, um problema global que afeta milhões de pessoas. O desafio é grande, por isso, acreditamos ser fundamental o fomento de soluções escaláveis relacionadas ao aumento substancial da eficiência no uso deste recurso. Assim como o trabalho em colaboração, incluindo os diversos atores para gerar resultados de alto impacto”, esclarece.

Na prática, a iniciativa Coca-Cola Open Up Água reúne dois parceiros com real expertise e interesse genuíno em potencializar o impacto dos empreendedores – e também interessados em mostrar que novas parcerias são necessárias para promover a transformação que o Brasil precisa; o trabalho em colaboração entre diferentes setores é essencial para que um negócio de impacto social alcance escala e conquiste relevância.

“A ênfase da parceria é identificar startups com soluções inovadoras relacionadas à água e impulsioná-las ao mercado. Na Artemisia, acreditamos que os negócios de impacto social podem trazer soluções inovadoras para a questão”, afirma Maure.