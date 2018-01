Atibaia recebe a feira ‘Expositores do Brasil’ nas férias de julho

Durante as férias de julho, a cidade de Atibaia será palco da primeira edição da ‘Expositores do Brasil’, feira de economia criativa que irá reunir empreendedores de moda, design, arte e intercâmbio cultural.

Por ser um destino muito procurado durante as férias, os organizadores do evento consideram que esta é uma grande oportunidade de fomentar os negócios com a realização da feira que reunirá marcas de grifes de moda, designers de bijuterias, acessórios, peças de decoração e contará com entretenimento para as crianças com personagens da Disney.

A feira será realizada entre 08 e 10 de julho e reunirá cerca de 100 expositores de todo País. O objetivo é divulgar as possibilidades de produção com ideias criativas e que dependem de baixo investimento para serem colocadas em prática, movimentando a economia e gerando novos negócios impactando, dessa forma, no crescimento das pequenas empresas de produtos artesanais.

A feira contará ainda com espaços para objetos de decoração, mobiliário, perfumaria, maquiagem, doces caseiros, cervejas artesanais e cachaçarias.

Além da comercialização e apresentação de produtos, lançamentos e tendências o evento terá área de food trucks e de degustação de cervejas artesanais da região.

A ‘Expositores do Brasil’ é um projeto do economista Guto Abramo. Ele atua há 22 anos no mercado de feiras internacionais. “Percebi que os empreendedores precisam ter oportunidade para dar visibilidade aos seus produtos e fomentar a economia criativa, incentivando outros a seguirem o mesmo caminho. Por isso criei a feira itinerante parceria com a estilista Ana Fão. Esperamos ajudar a gerar novos negócios em várias cidades.”

A dupla aposta na segunda edição da Expositores do Brasil, em Campinas no mês de outubro.

Serviços

Primeira Edição Expositores do Brasil

Data: de 08 a 10 de julho de 2016

Horário: Das 10 às 22 horas

Local: Estação Atibaia

Endereço: Avenida Jerônimo de Camargo, 6308 – Atibaia – SP, 12944-000(próximo a rod. Fernão Dias, atrás do Hotel Bourbon)

Entrada gratuita

Estacionamento no local: R$ 10,00