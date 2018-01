Choice UP abre inscrição para pré-aceleração de startups de impacto social

Os jovens empreendedores de negócios de impacto social em fase inicial já podem se inscrever para mais uma edição do Choice UP, programa de pré-aceleração de startups criado pelo movimento Choice, rede de jovens engajados em negócios de impacto social no Brasil.

A proposta é que, em apenas duas semanas, os empreendedores possam avaliar o modelo de negócio, trabalhar para suprir as principais lacunas e sair da formação com um mapa dos próximos passos. No roteiro do workshop, os participantes vão avaliar o impacto social, proposta de valor, estratégia de vendas, escalabilidade e contratação de equipe sob a orientação de mentores, empreendedores experientes e da equipe da Artemisia.

As inscrições para novas turmas em Curitiba, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte podem ser feitas até dia 6 de novembro; para as edições de Florianópolis e São Paulo, os empreendedores podem se inscrever até 13 de novembro no site http://www.artemisia.org.br/choice/#choice-up.

A proposta do Choice UP é oferecer a oportunidade dos jovens aprimorarem modelos de negócio, participando de práticas inspiradoras e vivenciando experiências transformadoras em um ambiente no qual o networking acontece on e off-line. O programa de pré-aceleração representa o start para uma estratégia que prevê mobilizar um milhão de jovens em todo o Brasil.

Há uma década, a Artemisia apoia e fomenta a geração dos negócios de impacto social no Brasil, empresas que constituem uma forte tendência contemporânea e que oferecem, de forma intencional, soluções escaláveis para problemas sociais da população de baixa renda. Por meio do Choice, a organização dissemina a causa entre jovens universitários.

AGENDA DE INSCRIÇÕES

Recife: 1º de novembro

Curitiba, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte: até 6 de novembro

Florianópolis e São Paulo: até 13 de novembro.

AGENDA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

Recife: 7, 8 e 21 de novembro

Curitiba, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte: 14, 15 e 28 de novembro

Florianópolis e São Paulo: 21 e 22 de novembro; 5 de dezembro

Movimento Choice

Criado em 2011 pela ARTEMISIA para disseminar a discussão sobre negócios de impacto social nas principais universidades do Brasil ­– seguindo o modelo de universidades norte-americanas como Harvard e Columbia, além da francesa INSEAD –, o Movimento Choice

conta hoje com 72 mil universitários mobilizados em 21 Estados e 669 embaixadores. A maior rede de jovens engajados em negócios de impacto social no Brasil passou por uma reestruturação para inspirar um número maior de jovens, sobretudo os que têm atitude inovadora e empreendedora, interessados em conectar trabalho, propósito de vida e impacto social.

Artemisia

A Artemisia é uma organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil. A missão da organização é inspirar, capacitar e potencializar talentos e empreendedores para criar uma nova geração de negócios que rompam com os padrões precedentes e (re)signifiquem o verdadeiro papel que os negócios podem ter na construção de um país com iguais oportunidades para todos. Fundada em 2004 pela Potencia Ventures, a Artemisia possui escritório em São Paulo.

A Artemisia foi a primeira organização do Brasil a fazer parte da Omidyar Foundation, a mais respeitada organização no setor de investimento de impacto, fundada por Pierre Omidyar, empreendedor do Ebay. Recentemente, a Artemisia também foi anunciada como uma das cinco organizações selecionadas, entre 115 de toda a América Latina, pelo edital da Rockefeller Foundation, Avina, Avina Americas e Omidyar.www.artemisia.org.br