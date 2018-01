Empreendedor lança livro com erros e acertos de sua trajetória

O fundador e presidente da rede de escolas profissionalizantes MoveEdu, Rogério Gabriel, lança nesta quinta-feira, dia 26, o livro Do Chão ao Topo, que relata sua trajetória como empreendedor. O livro foi escrito por ele e pelo jornalista Joaquim Castanheira, e apresenta detalhes da carreira e também erros, acertos e segredos do mercado. “Escrevemos um livro para impactar empreendedores, executivos e jovens que sonham montar sua própria empresa, ou seja, os apaixonados pelo mundo dos negócios”, comenta o empresário.

No livro, ele mostra como abriu sua primeira empresa, como teve de fechá-la com vasto prejuízo e como se ergueu, deu a volta por cima e começou a investir no mundo da educação, crescendo até o ponto de, neste ano, adquirir as escolas Microlins, People e SOS. Segundo Gabriel, a compra fez a rede dobrar de tamanho e alcançar um faturamento de R$ 600 milhões.

O lançamento será às 19 horas desta quinta, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo. Publicado pela editora Portfolio-Penguin, o livro tem 140 páginas e custa R$ 44,90. A versão em e-book fica por R$ 29,90. Todos os lucros serão revertidos para a organização Endeavor de apoio ao empreendedorismo.