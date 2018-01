Empreendedores buscam lucro com ética

Enquanto princípios como moral e ética são colocados em xeque no cenário político brasileiro, 170 jovens empreendedores e executivos membros da rede Virtvs (lê-se virtus) com menos de 40 anos de idade participam de reuniões e recebem mentoria com o propósito de fazer do Brasil um País melhor e, também, melhorar a gestão. Para este fim, promovem seminários, workshops, encontros com líderes empresariais.

“Queremos deixar um legado positivo e formar empreendedores melhores”, diz o presidente da rede, Pedro Paulo Barbosa, de 28 anos. “Virtude vem do latim virtus , significa o justo meio entre os extremos e consiste na inclinação individual ou coletiva em fazer o bem, por meio de conduta íntegra”, explica a empresa em seu site.

Entre os membros estão os fundadores do grupo Laços Flores, Bruno Peres e Eduardo Gouveia. “A Virtvs congrega jovens líderes e tem uma pegada muito bacana, que é formar a próxima geração, responsável por decidir os rumos do Brasil”, diz Peres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, ética é um tema recorrente nos encontros. “Falamos da importância de fazer as coisas de forma honesta e sobre como podemos contribuir para melhorar o País. Integridade é um requisito do perfil de quem quer fazer parte da rede. Estamos construindo uma corrente forte de mudança por meio do empreendedorismo.”

Peres afirma que sai dos encontros cheio de ideias a respeito também de gestão. “É melhor que uma pós-graduação. Somos provocados a pensar diferente e a sair da zona de conforto. Também é uma oportunidade de fazer networking e fechar parcerias”, diz.

Ele conta que todos são estimulados a sonhar grande e a querer deixar um legado positivo, bem como a inspirar outras pessoas. “No dia a dia das empresas, todos replicam essa cultura entre os funcionários.”

Fundado em 2010, o grupo Laços Flores é especializado na venda online. “Nossas empresas atendem demandas para todas as ocasiões. Temos a Laços Corporativos, Arranjos de Maternidade, Coroas para Velórios e Laços Flores.” O negócio tem 37 funcionários e fechou 2015 faturando R$ 20 milhões.

As donas da Brand & Up, Giovana Salomão e Jéssica Renault, também fazem parte da Virtvs onde, aliás, se conheceram. A empresa é uma startup fundada em 2015 e que tem como missão organizar eventos personalizados, nos quais todos os itens da cerimônia são relacionadas à personalidade dos anfitriões.

Giovana está na Virtvs desde quando deixou a carreira no mercado financeiro, há três anos, e criou uma consultoria. “No ano passado, resolvi mudar de negócio e mandei mensagem aos membros dizendo que queria investir dinheiro e energia em um projeto diferente. Jéssica me apresentou o negócio que estava criando e a identificação foi instantânea”, conta.

Ela afirma que não perde um encontro. “É muito legal encontrar nossos iguais e ver que não estamos sozinhos na crença de que o mundo pode mudar de fato. Há muita gente apostando nisso e querendo fazer negócios de maneira ética, com escrúpulos. Além disso, nos encontros sempre ouvimos alguém sênior que conta sua trajetória, onde acertou, onde errou. São conversas bem francas.”

Desde 2011, a designer de joias e acessórios Stephanie Stein, de 26 anos, comanda a empresa que leva seu nome. Ela conta que entrou na Virtvs em 2015, indicada por uma amiga.

“Há troca intensa de experiência, todos são jovens, têm garra e querem crescer. Os grandes gestores sempre nos falam em cultura de empresa. Eu tinha isso, mas não tão claro. Hoje, dissemino entre os funcionários a nossa missão e nossos valores. Agora, todos trabalham com um propósito maior.”

Stephanie considera que a grande sacada da Virtvs é o empoderamento do empreendedorismo jovem. “Na Virtvs, todos dão força e fazem indicação de pessoas que podem nos ajudar a atingir os objetivos.”

Ela afirma que o faturamento de sua marca cresceu 18% em 2015, e por conta de sua maneira de administrar o negócio, foi convidada por seu pai para dirigir o grupo Stein, que tem 17 lojas de varejo dentro de shoppings. “Agora, vou repaginar as joalherias da família, dando uma cara Stephanie Stein.”

Determinado e cheio de energia, o fundador da empresa de auditoria em telefonia We Audit, Tiago Hungria, conta que o local onde se sente melhor é na Virtvs. “Lá, todos tem a mesma mentalidade”, afirma.

Ele diz que agora tem com quem conversar e que sempre volta das reuniões com novas ideias. “Já implantei processos, novas políticas comerciais, benefícios para os funcionários, ações para engajamento da equipe e fidelização de clientes.”

Segundo ele, por conta das ações, em 2015, a We Audit foi uma das três ganhadoras do prêmio Great Place to Work, na categoria Melhores PMEs para se Trabalhar. “Sem a Virtvs, nem saberia que o prêmio existe.”

Seleção avalia postura íntegra na vida e nos negócios

Em 2011, Pedro Paulo Barbosa e mais dois sócios fundaram a Virtvs para fortalecer jovens empreendedores que valorizam a postura íntegra na vida e nos negócios.

“O empreendedor é um multitarefa e não domina todos os aspectos inerentes ao negócio. Quando tem um problema, não tem a quem recorrer. Ajudamos os jovens a serem bem-sucedidos, porque são eles que vão mudar o País. Eles é que têm a coragem de enfrentar o desconhecido e farão a diferença.”

Barbosa tem 28 anos de idade e conta que a atividade da Virtvs é sustentada por quatro pilares. “Amor é o primeiro. Além de fazer o que ama, tem de olhar para as pessoas e amá-las como são, sem prejulgamento. Em segundo vem a liberdade. É preciso ser você mesmo, tirar os bloqueios para conseguir fazer o que ama. Evolução é o terceiro ponto. A busca constante de melhoria leva à expansão da mente, só assim irá promover melhorias tanto para a sociedade quanto para o planeta. O quarto pilar é a integridade. Ética é pessoal, cada um tem a sua. Mas integridade corresponde ao bem comum”, afirma.

Segundo ele, a partir destes quatro pilares é possível construir negócios que farão a diferença. “Nos próximos anos queremos ampliar nosso impacto para outros Estados”, diz.

Barbosa explica que a Virtvs tem três áreas. “A de seleção de membros avalia a conexão dos candidatos com os princípios da empresa. A área de desenvolvimento ajuda os membros a pensar fora da caixa e organiza encontros com grandes líderes. A área de inspiração planeja como estimular mais pessoas a sair da curva, a empreender e a fazer a diferença.”

Na rede, os empreendedores são divididos conforme o estágio do negócio. Tem os iniciantes, os que estão validando o produto ou serviço, donos de negócios ganhando escala, e os que já dominam fatia do mercado e têm lucro.

“Quem está iniciando recebe mentoria de membros mais avançados. E quem atinge o nível mais alto recebe mentoria de um grande líder durante seis meses”, conta.

Barbosa preside a Virtvs desde 2013, quando comprou as participações dos sócios. A inspiração para criar a rede de incentivo ao empreendedorismo jovem (os membro devem ter menos de 40 anos) veio de muita leitura sobre estratégia e branding. “Também tenho ajuda de dois mentores.” Hoje, a Virtvs tem 170 membros que pagam mensalidade de R$ 247.