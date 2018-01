Empreendedorismo: ‘Disciplina fanática é um dos fatores fundamentais do sucesso’

“Sempre enxerguei a educação como sendo o melhor caminho para o crescimento do País”, diz. Em 2011, ele aliou essa ideia a sua constante vontade de empreender, deixou a profissão de farmacêutico e criou o portal EaDPLUS.

Anteriormente, ele já tinha fundado o Instituto de Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico, que realiza um congresso anual para a elite do setor, segundo suas palavras. “Mas sempre achei que o conhecimento no Brasil é pouco explorado”, diz. “No entanto, o Brasil é um País com dimensões continentais, o que também dificulta o aprendizado.” Com esses pensamentos, seria natural que seu novo empreendimento fosse voltado à educação e tivesse a internet como meio de difusão.

Inicialmente, Pedroso focou o negócios em 12 cursos para farmacêuticos e profissionais que trabalhavam em farmácia. “Gravava os cursos em estúdios terceirizados. Eram cursos rápidos com até dez horas de duração.” Em 2014, decidiu expandir o portal. “Dos dois negócios, o site não era o que tinha o maior faturamento, mas era empresa mais querida, a que mais mexia com os meus sonhos.”

Expansão. Criou cursos em outras áreas. “Para ser um grande portal de cursos online, tinha de oferecer opções voltadas para outros segmentos.” O plano envolveu a aquisição de uma empresa que estava deixando o segmento e de todo o conteúdo de cursos online que ela tinha.

“Como a produção dos cursos é demorada, leva tempo para o negócio crescer. Com o aumento do faturamento, consegui ampliar a estrutura da empresa. Hoje, tenho mais assistentes para fazer produção, gravação e edição, além da produção do material didático que tem de ser inserido na plataforma. É um sistema complexo. Nosso posicionamento é de cursos Premium, de altíssima qualidade.”

De acordo com Pedroso, são mais de 400 cursos em 24 áreas como nutrição, hotelaria, liderança e turismo, entre outros. A comunicação com os alunos é feita por e-mail, chat, WhatsApp, e em breve haverá um telefone 0800 à disposição.

O novo posicionamento da empresa foi colocado em prática em janeiro de 2015. “Em um ano aumentamos dez vezes o faturamento, porque ampliamos muito o portfólio de cursos. A decisão mais assertiva foi deixar de investir na gravação de cursos curtos e passar a gravar intensivos”, diz.

Assim, os programas com dez horas de duração, vendidos a R$ 80, foram substituídos por outros de 60 horas a 120 horas com valor agregado maior, de R$ 600 a R$ 1,2 mil. Cinquenta professores estão envolvidos na produção do material para os 16 mil alunos inscritos.

Todos os cursos têm provas ao final, que podem ser múltipla escolha ou não, dependendo do professor. Sete é a nota mínima obter aprovação.

Agora, neste semestre, a empresa se prepara para dar um novo salto: vai começar a oferecer pós-graduação latu sensu com certificado reconhecido pelo Ministério da Educação.

“Com o início da pós-graduação iremos crescer muito mais, porque teremos pagamento recorrente ao longo de 18 meses. Cursos terão mensalidade entre R$ 300 e R$ 600.”

Um dos instrumentos que Pedroso usa para atrair clientes é oferecer cursos gratuitos para quem quer experimentar o portal. “Um deles é ‘Como vencer o medo de falar em público’, com duração de dez horas.”

O desempenho da empresa chamou a atenção de investidores: Pedroso conta que está em fase avançada de negociação para receber investimentos, mas não dá detalhes.

Ele afirma que ter uma “disciplina fanática” é um dos fatores fundamentais de seu sucesso. “Disciplina com rotina e com metas, que não podem ser muito difíceis de serem alcançadas. Porque, caso contrário, terá de trabalhar com frustração todos os meses e é preciso trabalhar motivado”, afirma. Ele acrescenta uma dose de inovação e criatividade, para se diferenciar da concorrência, à sua receita de sucesso.

