Empresa promove leilão de carros do Santander

A empresa BCA Brasil, qua atua no ramo de soluções para desmobilização de veículos, fechou parceria com o Santander para vender, por meio de leilões, veículos financiados pela instituição e retomados pela carteira de financiamentos. “Todos os veículos do Santander serão negociados em nossos leilões já com documentação pronta em nome do banco e sem custos adicionais para o comprador”, afirma Glauco Fonseca, diretor de marketing e comercial da BCA Brasil.

Além do Santander, a BCA Brasil conquistou a homologação da Hyundai para vender os automóveis de uso de diretoria executiva da montadora, veículos de frotas de empresas como Grupo Pão de Açúcar e Walmart e de outras instituições financeiras como Itaú e Banco Pan.



O primeiro leilão para vendas de veículos do Santander será realizado amanhã, 24 de março. Os interessados em participar precisam efetuar cadastro com antecedência no site www.bca-brasil.com. Há possibilidade de dar lances nos veículos tanto presencialmente quanto por meio online. O local do leilão será no pátio da empresa, na Rua David Bobrow, 500, em Mogi das Cruzes (SP).