Evento promove a aproximação entre pequenos negócios e compradores governamentais

É possível um pequeno negócio vender para órgãos governamentais? Como, para quem e o quê oferecer para municípios, estados e governo federal são algumas questões a serem respondidas durante o VIII Fomenta – Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais. O evento será nos dias 28 e 29 de novembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.

A programação terá palestras, inclusive internacionais, oficinas para gestores e empresários e estandes. Donos de pequenos negócios interessados em vender seus produtos poderão tirar dúvidas em atendimentos individuais de gestores públicos – a atividade, chamada de Encontro de Oportunidades, será no dia 28, mas as inscrições devem ser feitas na véspera, pois o agendamento levará em conta o perfil do empresário.

A programação é elaborada de forma a divulgar amplamente os requisitos técnicos para o acesso dos pequenos negócios às compras governamentais, bem como sensibilizar gestores públicos e compradores.

Realizado pelo Sebrae, o evento tem o apoio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa (Sempe), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). As inscrições estão abertas e são gratuitas, por meio do sitehttp://fomentanacional-sebrae.com.br/, onde também é possível conferir mais informações e a programação completa.

VIII Fomenta Nacional – Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais

Data: 28 e 29 de novembro de 2017

Centro Internacional de Convenções do Brasil

Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 02 Conj. 63, Lote 05 – Brasília/DF

www.fomentanacional-sebrae.com.br