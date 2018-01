Feira da ABF chega à 24ª edição e reúne 480 expositores

Com expectativa de atrair mais de 60 mil visitantes, a 24ª edição da ABF Franchising Expo ocorre entre os dias 24 e 27 de junho, no Expo Center Norte. Segundo o diretor de treinamento, cursos e eventos da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Juarez Leão, neste ano o evento vai reunir 480 marcas, sendo 78 estreantes.

Leão diz que a cada ano, a feira aumenta a sua capacidade de atrair possíveis clientes para a abertura de lojas. “Este é o maior evento de franchising do mundo. Recebemos pessoas de todo o País e do exterior. Para uma rede em fase de expansão é uma oportunidade de se apresentar para o mundo do franchising. É uma bela vitrine.”

Outro aspecto positivo, segundo ele, é o grande volume de cadastros preenchidos por interessados em abrir uma unidade. “Algumas redes cadastram em um único dia mais de 100 interessados.” Ele diz que depois do evento, os potenciais franqueados são convidados para uma reunião na franqueadora, quando o processo de adesão à marca poderá ser concluído.

Marcam presença na edição 2015 expositores de segmentos como alimentação, cosméticos, ensino profissionalizante, idiomas, prestação de serviços, vestuário, decoração, esportes, lazer e acessórios. “Teremos também negócios inusitados, como uma rede de cartório postal que atua em âmbito nacional. Sem falar em marcas que não eram franquias e estão debutando no segmento.”

Entre as estreantes, está a rede de food truck Portugalo. “Nossa marca é a primeira rede de food truck de comida portuguesa a chegar no mercado. Participar da ABF será uma realização. Temos expectativa de encontrar parceiros de negócios para que a expansão da rede seja sólida e sustentável”, diz um dos sócios, André Del Bosco.

Ele conta que os seus sócios, Gabriel e Bruno Sonda André, possuem quatro unidades do restaurante Armazém Português há muito tempo em Curitiba. “Nos associamos e simplificamos a operação com o objetivo de levar a qualidade da comida do restaurante para as ruas, a um preço acessível.”

O empresário conta que a marca tem logística própria e a fábrica Santo André Alimentos, pertencente a família de seus sócios, é responsável pela produção dos cinco quitutes oferecidos nos carros do Portugalo: bolinho e pastel de bacalhau, camarão empanado, bacalhau gratinado e pastel de Belém.

“Brinco que o nosso truck é um caminhãozinho de guerra. Ele é super bem equipado porque foi pensando para atender grandes eventos. Ele conta com duas fritadeiras industriais e um forno turbinado.” Bosco diz que para ser um franqueado o investimento inicial é de R$ 262 mil. “Desse total, R$ 100 mil é o valor do caminhão, que pode ser financiado.”

Segundo ele, a estimativa de retorno fica entre 18 e 24 meses. “É possível que ocorra em tempo menor porque em um final de semana já chegamos a faturar R$ 50 mil. A previsão conservadora de faturamento mensal é de R$ 55mil a R$ 65 mil, com margem liquida de R$ 13 mil.”

Expectativa. O diretor da ABF estima que o evento movimentará cerca de R$ 550 milhões em negócios. “A feira deste ano deve superar a do ano passado, que enfrentou uma série de dificuldades por conta da realização da Copa do Mundo e das manifestações, que atrapalharam o deslocamento das pessoas até o evento.”

Leão ressalta que o crescimento do setor no primeiro trimestre de 2015 superou o resultado obtido ao longo de 2014. “Acabei de receber pesquisa de mercado que aponta crescimento de 9,2% entre janeiro e março deste ano. Sendo que no decorrer de 2014 o crescimento foi de 7,7%.”

Segundo ele, para participar da feira a marca deve ser associada à ABF e o investimento para a montagem de um estande é a partir de R$ 20 mil. “Mas já vi empresa gastar mais de R$ 500 mil para reproduzir uma unidade da rede no estande. Depende muito do momento de cada marca.”

Mais Dados:

Convênio

Para visitantes de fora de São Paulo, a ABF possui convênios com a TAM e Fly Tour, que oferecem pacotes especiais. Veja detalhes no site www.abfexpo.com.br

Custo

Ingressos antecipados, válidos para todos os dias do evento, custam R$ 60

Capacitação

Um dia antes da feira (23/6), a ABF vai realizar um congresso sobre expansão de rede. O evento é voltado para franqueadores e candidatos a franqueados. O objetivo é fazer com que os negócios sejam feitos com profissionalismo e consciência. A entidade também promove cursos sobre o tema nos quatro dias do evento

Aplicativo

Para auxiliar os visitantes a ABF criou um aplicativo que permite ao visitante conferir a lista de expositores, mapa da feira, programação de cursos rápidos, dicas e descontos para viagem e hospedagem, além de notícias e informações sobre o mundo do franchising. Procure na loja de aplicativos por ABF Expo