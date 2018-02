Google abre as inscrições para programa de aceleração de startups

O Google abriu as inscrições para a terceira edição do Launchpad Accelerator, programa da empresa que ajuda a impulsionar startups para que se tornem referência de qualidade e relevantes em escala global. Podem se candidatar empreendedores do Brasil, Índia, Indonésia e México.

O programa tem duração de 6 meses e terá início em 30 janeiro de 2017, com um intensivo de duas semanas no Google Developers Launchpad Accelerator, em São Francisco, na Califórnia, com todas as despesas pagas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de outubro de 2016 através no site https://developers.google.com/startups/accelerator/.

Benefícios

Durante as duas semanas de imersão do kick-off bootcamp em São Francisco, o Google oferece orientação de negócios e técnica em profundidade, que irá permitir que as startups enfrentem seus desafios específicos e escalem com sucesso. Mentores de todo o mundo e de mais de 20 times do Google irão orientar as startups durante o programa. As startups terão acesso contínuo aos experts e recursos do Google durante os 6 meses de programa.

O que o Google está procurando nas startups?

O programa busca startups de tecnologia que já possuam um produto e que queiram aumentar a velocidade de seu crescimento. Também buscamos aplicativos ou tecnologias que possam ter um impacto na economia local, regional e em mercados emergentes.

Quais startups brasileiras já participaram do programa?

A primeira classe do programa contou com 21 startups do Brasil, Indonésia e Índia. As startups brasileiras foram: Qranio, Cuponeria, ProDeaf, AgroSmart, SuperPlayer, UpBeat Games, Elo7 e Hand Talk. Já a segunda classe contou com 24 startups do Brasil, Indonésia, Índia e México. As brasileiras foram: AppProva, BankFacil, Edools, Emprego Ligado, GetNinjas e Love Mondays.