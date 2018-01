Casa do ex-juiz Nicolau no Guarujá avaliada em R$ 5,8 milhões é vendida em leilão por R$ 7 milhões

O leiloeiro Washington L. P. Vizeu informa que a casa situada no Balneário Prainha Branca, no Guarujá que pertencia ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto (Lalau) e foi apreendido pela Justiça, foi vendida no leilão realizado na quarta-feira (11), por R$ 7,1 milhões. A casa fica de frente para a praia, tem piscina e estacionamento para lanchas. A área total do imóvel é de 1, 632 mil m² e área edificada de 693,43 m². O leilão ocorre em 1ª praça na quarta-feira (11), às 11 horas, no Fórum de Execuções Fiscais Federais (Rua João Guimarães Rosa 215-Consolação).

Segundo Vizeu, o leilão era composto por 267 lotes. O que não foi vendido na 1ª praça será leiloado em 2ª Praça no dia 25/11/15 às 11h, no Fórum das Execuções Fiscais Federais, localizado à Rua João Guimarães Rosa 215 (Consolação). .

O leiloeiro explica que o´s itens que compõem o lote são provenientes de processos de execuções (fiscais, cíveis, criminais) que correm na Justiça Federal por todo o Estado de São Paulo. “São casas, apartamentos, terrenos rurais, industriais, comerciais, veículos, máquinas e equipamentos.”

Segundo ele, entre os destaques estão: um terreno para estacionamento junto ao Shopping de Piracicaba com 2288m², um terreno comercial com 196.000 m² em Osasco, e uma área com 25.854,71 m² no Butantã.

Para mais informações consultar o edital que está disponível no site do Leiloeiro – www.vizeuonline.com.br, ou pelo telefone (11) 5071-8555.