Mastercard e Facebook fazem tour para capacitar pequeno empreendedor

A Mastercard e o Facebook farão, entre os dias 20 e 30 de setembro, eventos para capacitação de empreendedores de São Paulo. Em um caminhão itinerante, a ação vai passar pelos bairros Vila Mariana, Vila Madalena e Itaim Bibi.

A iniciativa é uma parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e pretende envolver cerca de 500 empreendedores. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia no site. Serão cinco sessões diárias entre 9h e 18h.

Depois do Brasil, o evento passará por outros países da América Latina. A ideia é orientar comerciantes locais sobre ferramentas estratégicas que impulsionam pequenas e médias empresas.

O pagamento via cartão de débito, por exemplo, é uma delas. Segundo pesquisa da Tendências Consultoria, 91% das PMEs brasileiras afirmam que o uso do cartão alavanca as vendas e que 25% de suas receitas vêm de meios eletrônicos de pagamento.