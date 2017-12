MPEs ganham ambiente virtual para atrair investimento online

A plataforma EqSeed acaba de iniciar sua operação no mercado brasileiro com a proposta de alavancar as atividades de micro e pequenas empresas (MPEs). Segundo seu fundador, o matemático inglês Greg Kelly, a ferramenta online oferece aos investidores a oportunidade de identificar e investir em MPEs.

Kelly afirma que o equity crowdfunding – mecanismo que oferece oportunidades de investimento online em empresas, está em franca expansão no Reino Unido e Israel. Em troca, o investidor recebe participação na empresa investida.

“Há muitos empreendedores brasileiros que buscam recursos e não têm acesso a um canal eficiente como o que estamos oferecendo. A plataforma é um meio de se tornar visível aos investidores”, diz.

Sócio de Kelly, o economista americano Brian Begnoche afirma que da mesma forma, o investidor brasileiro busca um produto alternativo, de renda variável, com o qual possa diversificar a carteira de investimentos de forma saudável.

Eles afirmam que o País é um dos pioneiros no segmento de equity crowdfunding e tem potencial para ser um dos lideres mundiais dentro de alguns anos. “Queremos fazer parte deste processo”, dizem.

Pelo site www.eqseed.com, o investidor conhece e pode interagir com os empreendedores, bem como confirmar os dados da empresa e seu plano de negócio. O investimento mínimo em uma MPE é de R$ 1 mil.

Para buscar investimento, o empreendedor deve cadastrar a empresa na plataforma. Depois disso, terá acesso às informações e requerimentos necessários para criar uma campanha de captação de recursos, que pode ser avaliada e revisada pela equipe da EqSeed.

O sócios explicam que cada campanha tem um prazo fixo para obter o montante total de investimento solicitado, caso não atinja o total, não recebe nada. “As que obtêm êxito na captação feita pela plataforma, pagam taxa de sucesso de 7,5% sobre a captação total”, diz.

