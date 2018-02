‘Para vingar, é preciso viver intensamente o negócio’

O empresário Hélio Tatsuo Yostsui acredita que um dos ingredientes para que um empreendimento dê certo é seu dono viver intensamente o próprio negócio. E ele dá sinais de que a afirmação é baseada na sua própria experiência. “Para um negócio dar certo, o empreendedor precisa fazer mais do que tem de fazer, e tem de ver isso como um sonho.

O meu trabalho não é só pela parte financeira. Eu trabalho por prazer”, afirma ele, que em 1997 fundou o Grupo Hoken, cujo principal negócio são produtos de tratamento de água.

Hoje com 49 anos, começou a trabalhar cedo, aos 10 anos de idade, ajudando o pai na barraca de peixes na feira. Aos 15 anos, abandonou os estudos e aos 19, resolveu ir buscar outras possibilidades de trabalho. “Quando eu fui tentar arrumar um emprego melhor, descobri que não sabia fazer nada na vida. Mas eu tive a oportunidade de me desenvolver e crescer na área de vendas”, conta.

Foi justamente esse crescimento e a persistência que o ajudaram a transformar a Hoken em um grupo, que tem como carro-chefe a fabricação e locação de aparelhos caseiros de tratamento de água. Um ano depois da fundação, tornou-se um franqueador, tendo hoje 150 lojas e mais de 400 ‘franqueados’ em home-office. “Estamos em Portugal e Espanha vendendo, na Tailândia e China, fabricando. Também fabrico no Brasil.”

O HK Club, uma plataforma de venda direta, também é parte do grupo, cujo faturamento, diz Yostsui, supera os R$ 100 milhões anuais. Em 2018, o empresário quer consolidar a sua academia. “É uma academia de treinamento, eu ofereço conteúdo gratuito com foco em venda, mas venda não como profissão e sim como habilidade de pessoas bem-sucedidas. É mais um hobby.” Esse é também o espírito do livro Você Nasceu para Vender Muito, que está lançando este mês pela editora Gente. A seguir, trechos da entrevista com Yostsui.

Depois da feira

Na época (aos 19 anos), a primeira empresa em que fui trabalhar (com vendas) não deu certo, mas a segunda deu certo. Aí foi meu grande aprendizado. Era uma multinacional japonesa e lá eu tive a oportunidade de ser ‘mentorado’ por grades líderes de vendas. Lá havia vendedores muito bons, e os que eu mais admirava eram aqueles que tinham experiência de venda de livros porta a porta, numa época em que ou você tinha uma enciclopédia ou ia pesquisar em uma biblioteca para estudar, fazer trabalhos. Era um produto caro. Uma enciclopédia Barsa completa chegava a custar quase o valor de um Fusca. Era uma venda extremamente difícil e esses caras sabiam vender. E eu aprendi a vender com eles. Essa empresa foi uma grande escola, um treinamento que faz diferença na vida da gente.

Estratégia

Neste mercado, minha estratégia foi disputar em um canal diferenciado. Enquanto a Brastemp vende para o público A via internet, a Filtros Europa vende para o público A no varejo, eu atendo a o público C, a base de locação, com venda direta. E os produtos para entrar na classe C também são diferenciados.

Sonho

Para um negócio dar certo, o empreendedor precisa fazer mais do que tem de fazer, e tem de ver isso como um sonho. O meu trabalho não é só pela parte financeira. Eu trabalho por prazer. Meu hobby é o meu trabalho. Eu também acho que um dos ingredientes para que o negócio dê certo é o empreendedor viver intensamente o seu negócio. Para mim, todo dia é domingo, todo o dia é feriado, todo dia é dia de trabalho, pois no caso, meu trabalho é meu hobby. Eu vivo fazendo isso.

Sem acelerar

Toda vez que você começa um negócio novo, que você não conhece, tem de engatinhar, depois andar e só depois correr. Você só deve correr no momento em que tiver certeza das premissas básicas do seu negócio.

Escolaridade

Meu grau de escolaridade formal vai até a oitava série. Então, eu tenho um gap de aprendizado formal muito grande. Óbvio que isso me trouxe problemas ao longo da minha vida. Mas eu corria atrás. Eu sou um leitor voraz. Eu leio dois, três, quatro livros (a respeito de assunto relevante para o negócio), participo de tudo quanto é treinamento, no Brasil e fora, participo de organizações, sou membro do YPO (Young President Organization), onde temos a parte de educação, de fórum, você aprende muito. E fora isso, eu fiz, como ouvinte, um MBA pela FGV, sobre gestão empresarial. Participei por dois anos como ouvinte.

Generalista

Então, não entendo de contabilidade tanto quanto um contador, mas posso conversar com ele sobre balanço, sobre uma conta de patrimônio, o que é uma conta de resultado, como você interpreta fluxo de caixa, estoque, esses conceitos eu tenho muito firme na minha cabeça. Posso não ser um engenheiro, mas sei como funciona um processo de desenvolvimento de produto. Eu não sou um cara de marketing, mas sei os fundamentos de um bom planejamento de marketing. Não sou um especialista em nada, sou generalista, mas me informei muito. Desculpe a prepotência, mas muitos diriam que eu não tenho só o primeiro grau. Meu aprendizado formal é baixo, mas acabei me tornando um autodidata pela necessidade.

Franquia e enfrentamento

Eu sou adepto do sistema de franquias, gosto do sistema de franquias, mas também tenho de fazer algumas considerações sobre o sistema. Franquia é um canal de vendas de natureza conflituosa. Quem não quer enfrentar conflitos não deve trabalhar com franquia.