Pequenas inovam e crescem junto seus clientes

Cris Olivette

Pensando nos micro e pequenos empresários, quatro jovens de Joinville (SC) se associaram para lançar o Asaas. A solução gera boleto de cobrança de forma simples e faz parte do segmento de pague pelo uso. “Ao acessar o navegador, o empresário preenche um cadastro sem nenhum custo. Quando efetua uma venda, insere os dados do cliente no site, informa se a cobrança será à vista ou parcelada, a data de vencimento, bem como o número de celular e o e-mail do cliente”, explica o CEO do Asaas, Piero Contezini.

Ele alega que a ferramenta permite a gestão de cobranças e boletos sem complicações. “Qualquer usuário consegue, em 30 segundos, gerar cobranças que são automaticamente enviadas por e-mail e SMS aos clientes, por meio de uma interface simples e prática. O sistema suporta cobrança por boletos, transferências, depósitos interbancários e cartões de crédito”, afirma.

Até o momento, o Asaas é responsável por transacionar mais de R$ 2 milhões por mês para os seus quase mil usuários. “Quando o nosso cliente recebe o pagamento de uma cobrança, descontamos R$ 6, 96. Mas esse valor diminui na medida em que aumenta o volume de boletos recebidos”, conta.

Segundo Contezini, ele e os sócios trabalham para inserir melhorias no sistema. “Até o final do ano, nossos usuários poderão enviar à Serasa as cobranças que não forem honradas por seus clientes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma grande melhoria será ajudá-los no pagamento de impostos. O pagamento automático de impostos será implementado em 2016, bem como o adiantamento de recebíveis”, afirma.

O CEO diz que a Asaas cresce cerca de 5% ao mês, tem 18 funcionários e já recebeu aporte de dois fundos de investimento. “Nossa meta é ocupar a liderança do segmento pague pelo uso dentro de dez anos.”

No Dutra’s Banho e Tosa, o proprietário Carlos Dutra usa o Assas há seis meses. “Adotei a solução porque ela dá mais confiabilidade ao negócio e facilita o controle da empresa. Ficou mais fácil saber quem já me pagou. Além de facilitar a vida do cliente, que pode efetuar o pagamento pela internet, celular ou caixa eletrônico. E no final do ano, já terei o controle financeiro consolidado para fazer o imposto. É muito útil.”

O diretor geral da KL Tours, Marcelo Coelho Cunha, também adotou a solução na empresa especializada em levar grupos de turistas para a Terra Santa. “Optei pela praticidade. A cobrança chega rápido para o cliente e assim que ele efetua o pagamento recebo a confirmação por e-mail. Em 48 horas o Asaas manda o dinheiro para a minha conta, já descontado o valor da taxa”, afirma.

Gestão. Outra empresa de pequeno porte que vem ganhando mercado é a Involves, que desenvolveu o software Agile Promoter para gerenciar a rotina de coleta de dados de promotores de venda e fazer o controle do ponto eletrônico desses profissionais de forma online e à distância. O Software também permite ao gestor criar gráficos de evolução.

O negócio foi criado em 2008, por seis sócios (Rodrigo Lamin, Gabriel Nunes Menezes, Leonardo Coelho, Pedro Galoppini, André Krummenauer e Guilherme Coan). “A empresa começou em um quartinho da minha casa. Queríamos ser uma software house e desenvolver projetos sob demanda”, diz o diretor comercial da Involves, Rodrigo Lamin.

Depois de algum tempo, eles perceberam que não iriam ganhar escala se continuassem a trabalhar apenas sob demanda. Ele conta que nessa época, um cliente solicitou um produto para a área de trade marketing (ação para canal de distribuição da indústria de consumo).

“Eles queriam agilizar o tempo de coleta das informações de campo, que eram obtidas por promotores nos pontos de venda, bem como o repasse desses dados para a indústria. Havia um atraso de cerca de sete dias para que as informações chegassem até a empresa. Sem o uso de tecnologia a informação ficava muito defasada.”

Em 2009, eles começaram a desenvolver o Agile Promoter. Em 2011, conquistaram o primeiro grande cliente.

“Por dia, o promotor visita vários pontos de venda. Por meio do aplicativo, ele reporta as informações para o ambiente de gestão da empresa, que está na nuvem. Assim, a empresa pode tomar decisões em tempo real para, por exemplo, repor o estoque de um produto. Com a ferramenta, também é possível saber a localização do promotor e o tempo que passa em uma loja”, afirma o empreendedor.

Lamin também diz que a ferramenta ainda fornece vários indicadores que permitem a tomada de decisões mais assertivas. Com 40 funcionários, a Involves atende clientes no Brasil, países da América Latina, Guatemala e México, na América Central. “Nossos clientes pagam um valor mensal proporcional ao tamanho de sua equipe de campo. Atendemos operação com cerca de dez pessoas e outras que têm centenas de promotores espalhados pelo País.”

Segundo ele, a Involves está com 100 clientes. Juntos eles somam sete mil licenças de usuários do aplicativo.

“Entre 2011 e 2013, nosso faturamento dobrou todos os anos. Em 2014, crescemos 2,5 vezes. Em 2015 queremos triplicar os resultados. No primeiro semestre alcançando mais de 100% dos objetivos traçados para o ano. Vivemos uma fase interessante e a necessidade de controle que o mercado requer, nos apoia nesse sentido, porque a ferramenta proporciona transparência.”

EMPRESA SAI DO VERMELHO COM TECNOLOGIA

No final de 2013, a Bio Capilar Distribuidora de Cosméticos, principal distribuidora da Bio Extratus Cosméticos Naturais, enfrentava problemas com o controle da equipe de merchandising, com o monitoramento dos pontos de vendas, e com a demora em receber as informações recolhidas pelos promotores.

“Antes de adquirir o Agile Promoter, estávamos com um déficit de 2,5%. Em 2014, já com a utilização do software, obtivemos um crescimento de 4,5%. E o ano de 2015 já nos apresenta uma expansão de 25%”, comemora o gerente administrativo da Bio Capilar, Demóstenes Martins.

Segundo ele, com cerca de 80% da folha de pagamento destinada à equipe de vendas, sendo 60% desse porcentual ocupado por promotores, a comunicação era um ponto fundamental a ser melhorado.

“A chegada tardia de relatórios de avaria, falta de mercadorias e qualquer outra ruptura, deixava os gestores de mãos atadas quanto a tomada de decisão de forma rápida”, diz.

Martins conta que as coletas de dados eram registradas em formulário de papel e enviadas por meio de e-mail ao final do dia, ou no final da semana, para que os coordenadores e supervisores pudessem consolidar as os dados e definir estratégias.

“Muitos dados eram perdidos e quando chegavam aos gestores, já não representavam a situação real do ponto de venda. Do outro lado, os distribuidores não tinham como controlar de forma eficiente a equipe de promotores. A comprovação de visitas era feita por meio de coleta da assinatura do gerente da loja em uma cartilha.”

Ele afirma que a adoção da ferramenta proporcionou uma transformação na cultura de trabalho dos promotores. “Saímos da ‘era do papel’ para ir ao encontro de algo mais inteligente e passível de acompanhamento em tempo real.”

Segundo Martins, a empresa já obteve benefícios, entre eles a roteirização inteligente, que permitiu otimizar as visitas de aproximadamente 40% da equipe de campo. “Isso proporcionou uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. O promotor realiza um trabalho melhor, pois não perde tempo em deslocamentos.”

Martins acrescenta que os gestores também perceberam que havia maior necessidade de repositores de estoque do que de promotores, reduzidos em 30%.

“Ganhamos muito mais agilidade e conseguimos ampliar o número de lojas atendidas. Da mesma forma, a ferramenta nos ajudou a compreender que em alguns segmentos era necessário alocar pessoas mais preparadas, com condições de influenciar diretamente na decisão de compra dos consumidores”, afirma.

Segundo ele, com a automação a empresa passou a fazer campanhas para promover o giro de alguns produtos. “Os promotores com melhor desempenho são premiados e o acompanhamento do trabalho em tempo real estimula a disputa.”