Programa dará até R$ 250 mil para startups

Estão abertas as inscrições para a terceira rodada do Programa de Promoção da Economia Criativa, promovido pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Samsung e o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação (CCEI), com o apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).

Nesta edição, poderão participar startups (empresas iniciantes de tecnologia) que desenvolvem projetos nas áreas de saúde, finanças, agricultura e educação digital, bem-estar, fitness, segurança, privacidade, furtos, soluções de convergência e conectividade, gestão de baterias e dados, inteligência artificial, novas experiências com redes sociais e operadoras de telefonia móvel e consumidores. O prazo termina dia 20.

Ao todo, serão selecionadas 20 startups, que poderão ganhar um aporte de até R$ 250 mil para tocar o seu projeto. Além do dinheiro, elas receberão um pacote de conveniências que visam o aprimoramento tecnológico e mercadológico de seus produtos e serviços. Entre as atividades, estão: acesso a tecnologias e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, treinamentos, assessorias, mentorias, networking e redes de investidores.

Para participar, basta acessar aqui e fazer a inscrição. As propostas serão avaliadas por uma banca especializada, formada por comitês de executivos da Samsung, Anprotec, Embrapa e da rede de incubadoras credenciadas.

Entre as incubadoras que integram o programa, estão: Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia USP/Ipen (Cietec), Instituto Gênesis da PUC-Rio e Centro Empresarial para Laboração de Novas Tecnologias (Celta).