Quatro lições que a fórmula um oferece ao empreendedor

Nenhum esporte no mundo é de tamanha alta performance quanto a Fórmula 1. Cada acerto de milímetros na abertura de uma asa traseira pode fazer com que o carro ganhe décimos de segundos, o que significa uma eternidade para quem percorre os 4,3 km de Interlagos em apenas 1 minuto e 11 segundos – recorde de volta mais rápida.

Mas para vencer nessa competição, não adianta apenas ter um carro ajustado e um piloto rápido, é preciso contar com paradas estratégicas, sejam elas curtíssimas como um PIT STOP ou de maior duração, entre uma corrida e outra ou entre temporadas. Paradas para ajustes, para perceber e mudar, para ir além, para performar melhor.

Confira quatro lições inspiradas na Fórmula 1 que ajudam o empreendedor a atuar em alta performance:

Aerodinâmica: Se colocarmos que, segundo o pai do Coaching Tim Gallwey, a matemática para o sucesso é “Performance = potencial – interferências”, é preciso, primeiro, ter autoconhecimento. Emoções, crenças e pensamentos são impulsionadores tanto para a felicidade quanto para criar ruídos internos, as chamadas interferências, que atrapalham a fluidez, a nossa performance. Então imagine que você é esse carro. O veículo precisa ter os melhores acertos para conseguir as menores tomadas de tempo, assim como você precisa estar bem com você e isso depende do seu modelo mental.

Talento: Todo piloto que chega à principal categoria automotiva tem um dom especial. Transformar o nosso potencial em ação é fundamental para atingirmos melhores resultados. Todos temos talento, agora para colocar em uso e aprimorá-lo é necessário muita dedicação e treinamento. Liderar é um desafio que precisa de treinamento constante, mas principalmente de muito autoconhecimento.

Pit-stop: Nenhuma corrida é ganha sem ao menos uma parada no box. É nesse momento que alinhamos e tiramos a nossa interferência. Na correria do dia a dia, parar passa a ser fator fundamental para uma vitória mais inteira. Chegar ao final da corrida se arrastando e todo torto, pode ser que não valha a pena. Parar, avaliar a sua vida, a sua performace de um outro ponto de vista e depois seguir, faz no fundo, economizar tempo. Afinal, a capacidade de parar é tão importante quanto a capacidade de andar.

Regulamento: Na Fórmula 1 os 10 primeiros colocados em cada prova pontuam. Ou seja, vencer é bom, mas vale tudo para subir ao lugar mais alto do pódio? Forçar o carro sem paradas ou sem estratégia pode comprometer o resultado final ao longo do tempo. O empreendedor não quer ver sua empresa estourando o motor ou pneu durante o ano e são os pontos conquistados em todas as provas que podem garantir o título no final. Além disso, olhar para a vida como um todo passa a ser fator fundamental para o Sucesso.