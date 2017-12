‘Trabalhe muito para poder chegar a algum lugar’

Gabriel Vieira

ESPECIAL PARA O ESTADO

Saul Trosman cresceu em meio à loja que os pais tinham em Montevidéu, capital do Uruguai, sempre mantendo o desejo de ter o próprio negócio. Em meio à ditadura no país vizinho, Eduardo, como é mais conhecido, decidiu mudar de ares. “Um país com movimento e efervescência como aqui… O Brasil sempre me atraiu”, conta Trosman, que vai completar 71 anos.

Depois de chegar a Porto Alegre (RS), uniu a veia empreendedora com uma paixão antiga – motocicletas. “Andar de moto e sentir o vento no rosto, esse amor platônico é o que me move”, afirma o empresário, que fundou, em 1979, aos 33 anos, a SID Moto Peças.

Com o tempo, a empresa mudou de nome, hoje se chama Laquila Peças, e de cidade: agora está instalada em Campina Grande do Sul (PR), de onde fornece peças e acessórios para motociclistas de todos os Estados brasileiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começo

Eu tinha uma lojinha pequena, na região central de Porto Alegre, onde fui formando minha clientela aos poucos. Minha mulher estava junto comigo o tempo inteiro e passamos por muita dificuldade. Os clientes pediam, às vezes, três, quatro peças e eu só tinha uma. Procurava as lojas vizinhas para comprar o que ainda precisava, sempre fazendo a política da boa vizinhança. Isso fez com que, aos poucos, a loja fosse crescendo. A clientela cresceu e, por isso, precisei aumentar o espaço. Esse processo todo levou 12 anos.

Mudança

Em 1991, surgiu a oportunidade de me tornar sócio de uma empresa do mesmo setor, no Paraná. Foram sete anos nessa sociedade, mas decidi voltar as atenções e retomar meu próprio negócio, o que aconteceu em 1998 e reabri a empresa que tinha em Porto Alegre, agora com o nome de Laquila.

Novo foco

Hoje, distribuímos quase 6 mil itens, motopeças e acessórios para motociclistas de todo o Brasil. Chegamos a vender motocicletas por um curto período, em que chegamos a revender scooters, tendo em vista que a legislação permitia que menores de idade conduzissem esses veículos. Depois que essa lei deixou de existir, não valia mais a pena vendermos motocicletas, então decidimos voltar o foco ao mercado de moto peças. Além disso, o próximo passo, em relação à montagem das scooters, era ir para Manaus, o que não era nossa prioridade.

Mercado

Esse é um mercado em plena expansão. A média mundial é de uma motocicleta para cada quatro habitantes, o que dá um potencial, para o Brasil, de ter até 50 milhões de motocicletas. Hoje, são pouco mais de 20 milhões de unidades emplacadas no País. E o que mais vemos é evolução do mercado no Norte e no Nordeste.

Falta de crédito

Aumentamos de tamanho, mas a nossa principal dificuldade continua sendo conseguir crédito. Em 1979, eu era um estrangeiro tentando conseguir crédito no Brasil. Passei grandes dificuldades para ter dinheiro e fazer uma prateleira, para expor os produtos que vendia. Os meus fornecedores só vendiam à vista, quase não tinha condições de pagá-los. Hoje, eles dizem que não acreditavam que eu chegaria onde cheguei. Já com a situação econômica atual, o fluxo de caixa é extremamente importante. O corte de financiamentos dos agentes financeiros fez com que os últimos dois anos fossem bem complicados.

Sucessão

O primeiro e maior deles é a minha sucessão. Minhas duas filhas estão na empresa comigo e com minha mulher. O processo está encaminhado, mas não deixa de ser um desafio diário. Se, por alguma questão, a sucessão não der certo, a empresa segue só com a equipe. Temos um processo de liderança que valoriza nosso time desde o “chão de fábrica”. A nossa diretora executiva, por exemplo, começou como auxiliar de escritório.

Trabalho duro

Nós começamos com uma pequena área de 100 m², hoje já estamos em 18 mil m², além de uma área equivalente para expansão. Temos mais de 100 funcionários e todos engajados. Andei o Brasil inteiro divulgando nossos produtos, cheguei a ir três vezes por ano até a China para conseguir fornecedores. Nada pode ser considerado como chave do sucesso, mas, na dúvida, trabalhe muito. Assim você pode chegar a algum lugar.

Exportação

Já vendemos para a América Latina e Europa, conquistamos clientes nessas regiões, mas como nossos fornecedores enfrentaram dificuldades em atender o volume de pedidos, precisamos diminuir o movimento nesses países. Acredito que em 2018 – na pior das possibilidades, 2019 – nós poderemos retomar as vendas nessas regiões.