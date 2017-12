Setor: Todas Agropecuária Alimentos Processados Bebidas Bens Industriais Bens Industriais / Comércio Computadores e Equipamentos Comércio e Distribuição Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração Construção e Engenharia Construção e Transporte Consumo Cíclico Consumo Cíclico / Comércio Consumo Cíclico / Diversos Consumo não Cíclico Consumo não Cíclico / Diversos Embalagens Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística Empresa do setor de varejo farmacêutico. Equipamentos Elétricos Exploração de Imóveis Financeiro - Outros Financeiro e Outros Fumo Gás Holdings Diversificadas Hoteis e Restaurantes Intermediários Financeiros Lazer Madeira e Papel Materiais Básicos Materiais Diversos Material de Transporte Medicamentos e Outros Produtos Mineração Máquinas e Equipamentos Mídia Outros - Cias c/ registro CVM (não listadas na Bovespa) Petróleo e Combustíveis Petróleo, Gás e Biocombustíveis Previdência e Seguros Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Programas e Serviços Químicos Saúde Securitizadoras de Recebíveis Serviços Serviços Financeiros Diversos Serviços Médico-Hospitalares, Análises e Diagnósticos Siderurgia e Metalurgia Tecidos, Vestuário e Calçados Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Móvel Transporte Utilidade Pública Utilidades Domésticas Água e Saneamento

Empresa: Todas 521 Participações S.A. AES Tietê S.A. AGUAS GUARIROBA S.A. ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ATACADÃO S.A. (Grupo Carrefour Brasil) ATIVOS BRASILEIROS S.A. AZUL S.A. Aegea Saneamento e Participa Aes Elpa S.A. Aes Sul Distrib. Gaúchade Energia S.A. Aetatis Securitizadora S.A. Afluente Geração de Energia Elétrica S.A. Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Algar Telecom S.A. Aliansce Shopping Centers S.A. All - América Latina Logística Malha Norte S.A. All - América Latina Logística Malha OESte S.A. All - América Latina Logística Malha Paulista S.A. All - América Latina Logística Malha Sul S.A. All América Latina Logística S.A. All Ore Mineração S.A. Alpargatas S.A. Altere Securitizadora S.A. Altus Sistemade Automação S.A. Alupar Investimento S.A. Ambev S.A. Ampla Energia e Serviços S.A. Andrade Gutierrez Concessões S.A. Andrade Gutierrez Participações S.A. Apice Securitizadora Imobiliária S.A. Arezzo Indústria e Comércio S.A. Arteris S.A. Autometal S.A. Autopista Fernão Dias S.A. Autopista Planalto Sul S.A. Autovias S.A. Azevedo e Travassos S.A. B2W - Companhia Digital BB Seguridade Participações S.A. BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. BR HOME CENTERS S.A. BR Malls Participações S.A. BR Properties S.A. BR Towers Spe1 S.A. BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S.A BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO BRB Bcode Brasília S.A. BRF S.A. BS&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. BTG Pactual Participations Ltd. BUETTNER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. Bahema S.A. Banco ABC Brasil S.A. Banco Alfa de Investimento S.A. Banco BTG Pactual S.A. Banco Bradesco S.A. Banco Daycoval S.A. Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese Banco Estado do Para S.A. Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. Banco Indusval S.A. Banco Indústria l e Comercial S.A. Banco Mercantil do Brasil S.A. Banco Mercantilde Investimentos S.A. Banco Nordeste do Brasil S.A. Banco PanAméricano S.A. Banco Pine S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Sofisa S.A. Banco da Amazônia S.A. Banco do Brasil S.A. Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo Bardella S.A. Indústria s Mecanicas Barigui Securitizadora S.A. Basel Participações S.A. Battistella Adm Participações S.A. Baumer S.A. Bco Santander S.A. Beleza Participações S.A. Belmonte Participações S.A. Bematech S.A. Bhg S.A. - Brazil Hospitality Group Biam Companhia Securitizadora S.A. Bicicletas Monark S.A. Biomm S.A. Biosev S.A. Bmfbovespa S.A. Bolsa Valores Merc Fut Bombril S.A. Bonaire Participações S.A. Bpmb I Participações S.A. Bradesco Leasing S.A. Arrend Mercantil Bradespar S.A. Brasil Agrosec Companhia Securitizadora Brasil Brokers Participações S.A. Brasil Insurance Participações e Administração S.A Brasil Pharma S.A. Brasil Plural Securitizadora S.A. Brasilagro - Cia Brasde Prop Agrícolas Braskem S.A. Brasmotor S.A. Brc Securitizadora S.A. Brookfield Incorporações S.A. Brpr 45 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 46 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 55 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 56 Securitizadora Cred Imob S.A. CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CAMIL ALIMENTOS S/A CCR S.A. CERAMICA CHIARELLI S.A. CESP - Cia Energéticade São Paulo CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZAÇÃO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS COMPANHIA FERRÍFERA BRASILEIRA S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. CPFL Energia S.A. CPFL Energias Renováveis S.A. CPFL Geraçãode Energia S.A. CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. CSU Cardsystem S.A. CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista CTX Participações S.A. CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Cabinda Participações S.A. Caconde Participações S.A. Cagece - Ciade Agua e Esgoto do Ceara Caianda Participações S.A. Cambuci S.A. Capitalpart Participações S.A. Carbomil Sa Miner. e Indústria Ccx Carvão Da Colômbia S.A. Celulose Irani S.A. Cemepe Investimentos S.A. Cemig Distribuição S.A. Cemig Geracao e Transmissão S.A. Cemig Telecomunicações S.A. Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobras Centrais Elet Matogrossenses S.A. - Cemat Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Centrais Elétricas do Pará S.A. - Celpa Centro De Imagem Diagnosticos (Alliar Medicoa à Frente) Centrovias-Sistemas Rodoviários S.A. Cetip S.A. - Mercados Organizados Cia Brasileira de Distribuição Cia Brasílianade Energia Cia Cacique de Café Solúvel Cia Celgde Participações - Celgpar Cia Distrib. de Gás do Rio de Janeiro - Ceg Cia Docas de Imbituba Cia Eletricidade Est. Da Bahia - Coelba Cia Energética de Brasília Cia Energética de Minas Gerais - Cemig Cia Energética do Ceará - Coelce Cia Energética do Maranhao - Cemar Cia Energética do Rio Gde Norte - Cosern Cia Energéticade Pernambuco - Celpe Cia Estadual Ger.Trans.Ener.Elet-Ceee-Gt Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D Cia Estadualde Águas e Esgotos - Cedae Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa Cia Fiação Tecidos Cedro Cachoeira Cia Gás de São Paulo - Comgas Cia Habitasulde Participações Cia Hering Cia Hidro Elétrica do São Francisco Cia Iguacude Cafe Soluvel Cia Indústrial Cataguases Cia Locação Das Américas Cia Melhoramentos de São Paulo Cia Paranaense de Energia - Copel Cia Piratiningade Força e Luz Cia Providência Indústria e Comércio Cia Saneamento Básico Est São Paulo Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg Cia Saneamento do Paraná - Sanepar Cia Siderurgica Nacional Cia Tecidos Nortede Minas Coteminas Cia Águas do Brasil - Cab Ambiental Cibrasec Cia Brasileira de Securitização Cielo S.A. Cimento Tupi S.A. Cims S.A. Cobrasma S.A. Companhia Paulistade Forca Luz - CPFL Companhia Paulistade Securitização Conc Rio-Teresopolis S.A. Conc Rod Osorio-Porto Alegre S.A-Concepa Conc Rod.Oeste SP Viaoeste S.A Conc Rodovias do Tietê S.A. Conc Rota Das Bandeiras S.A. Conc Sist Anhang-Bandeirant S.A. Autoban Conc. do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. Concessionariade Rodovias do Interior Paulista S.A. Concessionária Rodovia Presidente Dutra S.A. Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. Conpel Cia Nordestina Papel Conservas Oderich S.A. Construtora Adolpho Lindenberg S.A. Construtora Beter S.A. Construtora Lix Da Cunha S.A. Construtora Sultepa S.A. Construtora Tenda S.A. Contax Participações S.A. Cosan Limited Cosan Logistica S.A. Cosan S.A. Indústria e Comércio Cremer S.A. Cristal Pigmentos do Brasil S.A. Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend e Part Cyrela Commercial Propert S.A. Empr Part DELUXE MOTORS S.A. DHB Indústria e Comércio S.A. DOCAS INVESTIMENTOS S.A. Daleth Participações S.A. Desenvix Energias Renováveis S.A. Diagnósticos Da América S.A. Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Direcional Engenharia S.A. Dohler S.A. Dtcom - Direct To Company S.A. Dufry A.G. Duke Energy Int. Ger. Paranapanema S.A. Duratex S.A. Duxxi Imobiliária S.A. ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EZ TEC Empreend. e Participações S.A. Eco Securitizadora Direitos Cred Agronegócio S.A. Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. Edp - Energias do Brasil S.A. Ekoparking S.A. Eldorado Brasil Celulose S.A. Electro Aco Altona S.A. Elekeiroz S.A. Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. Emae - Empresa Metrop. Águas Energia S.A. Embraer S.A. Embratel Participações S.A. Empr. Concess.de Rodovias do Norte S.A. Empreendimentos Pague Menos S.A. Empresa Energética Mato Gros.Sul S.A. - Enersul Energisa Paraíba - Distribuidorade Energia S.A. Energisa S.A. Energisa Sergipe - Distribuidorade Energia S.A. Eneva S.A Eox Energia Eólica S.A. Equatorial Energia S.A. Estácio Participações S.A. Eternit S.A. Eucatex S.A. Indústria e Comércio Even Construtora e Incorporadora S.A. Excelsior Alimentos S.A. FOSFATO BRASILEIRO S.A. FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A. Ferreira Gomes Energia S.A. Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Ferrovia Norte Sul S.A. Fertilizantes Heringer S.A. Fiago Participações S.A. Fibam Companhia Indústria l Fibria Celulose S.A. Financeira Alfa S.A.- Cred Financ e Invs Finansinos S.A.- Crédito Financ e Invest Fleury S.A. Focus Cia Secde Créditos Imobiliários Forjas Taurus S.A. Forte Capital Securities S.A. Fras-Le S.A. Futuretel S.A. GP Investments Ltd. GPC Participações S.A. GTD PARTICIPACOES S.A. Gaec Educação S.A. Gafisa S.A. Gaia Agro Securitizadora S.A. Gaia Securitizadora S.A. General Shopping Brasil S.A. Gerdau S.A. Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. Grazziotin S.A. Grendene S.A. Grucaí Participações S.A. Guararapes Confeccoes S.A. Harpia Ômega Participações S.A. Helbor Empreendimentos S.A. Hidrovias do Brasil S.A. Hopi Hari S.A. Hypermarcas S.A. IGB Eletrônica S.A. INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. Ideiasnet S.A. Iguacu Celulose Papel S.A. Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A Imigrantes Cia Sec.De Cred.Imobiliários Inbrands S.A. Ind Azulejos Bahia S.A. Indústria Verolme S.A. - Ivesa Indústria s J B Duarte S.A. Indústria s Romi S.A. Inepar Equipamentos e Montagens S.A. Inepar S.A. Indústria e Construções Inepar Telecomunicações S.A. Intermultimodal S.A Operadorade Plataformas Internacionaisde Logística Multimodal International Meal Company Holdings S.A. Investimentos e Particip. Em Infra S.A. - Invepar Invitel Legacy S.A. Iochpe Maxion S.A. Isec Securitizadora S.A. Itaitinga Participações S.A. Itapebi Geracaode Energia S.A. Itaqui Geraçãode Energia S.A. Itausa Investimentos Itaú S.A. Itaú Unibanco Holding S.A. J. Macedo S.A. JBS S.A. JHSF Participações S.A. JP Participações S.A. JSL S.A. Jereissati Participações S.A. Jereissati Telecom S.A. João Fortes Engenharia S.A. Karsten S.A. Kepler Weber S.A. Klabin S.A. Kroton Educacional S.A. LATAM Airlines Group S.A. LEADS CIA. SECURITIZADORA LF TEL S.A. LIBRA T RIO LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. Light Energia S.A. Light S.A. Light Serviços de Eletricidade S.A. Linx S.A. Litel Participações S.A. Localiza Rent A Car S.A. Log Commercial Properties e Participações S.A. Log-In Logística Intermodal S.A. Lojas Americanas S.A. Lojas Arapua S.A. - Em Recuperação Judicial Lojas Renner S.A. Longdis S.A. Lupatech S.A. M G Poliester S.A. M.Dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos MASSA FALIDA DA ELETRONET S/A METALURGICA DUQUE S.A. METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. MMX Mineracão e Metálicos S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A MOVIDA PARTICIPACOES SA MRS Logística S.A. MRV Engenharia e Participações S.A. Magazine Luiza S.A. Magnesita Refratários S.A. Mahle-Metal Leve S.A. Manabi Holding S.A. Mangels Indústria l S.A. Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. Marcopolo S.A. Marfrig Global Foods S.A. Marinade Iracema Park S.A. Marisa Lojas S.A. Mendes Junior Engenharia S.A. Metalfrio Solutions S.A. Metalgráfica Iguacu S.A. Metalúrgica Gerdau S.A. Metanor Sa Metanol do Ne Mgi - Minas Gerais Participações S.A. Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. Minerva S.A. Minupar Participações S.A. Multiner S.A. Multiplan - Empreend Imobiliários S.A. Multiplus S.A. Mundial S.A. - Produtosde Consumo NSG Finpar S.A NSG Securitizadora S.A. Nadir Figueiredo Ind e Com S.A. Naomi Participações S.A. Natura Cosméticos S.A. Neoenergia S.A. Net Serviços de Comunicação S.A. Newtel Participações S.A. Nisa Participações S.A. Noah Participações S.A. NorTEC Química S.A. Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. Nova Securitização S.A. Numeral 80 Participações S.A. Nutriplant Indústria e Comércio S.A. OCEANA OFFSHORE S.A. OGX PETROLEO E GAS S.A. OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S/A OSX Brasil S.A. OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. Octante Securitizadora S.A. Odontoprev S.A. Oi S.A. Ouro Verde Locacao e Servico S.A. PANATLANTICA S.A. PDG Realty S.A. Empreend e Participações PETRO RIO S.A. PORTO SUDESTE V.M. S.A. PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. PROLAGOS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO PRÓ METALURGIA S.A. Paranapanema S.A. Paraná Banco S.A. Participações Indust. do Nordeste S.A. Pdg Companhia Securitizadora Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Petróleo Lub do Nordeste S.A. Plascar Participações Indústriais S.A. Polo Capital Securitizadora S.A Porto Seguro S.A. Portobello S.A. Positivo Informática S.A. Profarma Distrib Prod Farmacêuticos S.A. Prumo Logística S.A. QGEP Participações S.A. Qualicorp S.A. Quality Software S.A. RR CASA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Raia Drogasil S.A. Raizen Energia S.A. Randon S.A. Implementos e Participações Rb Capital Companhiade Securitização Rb Capital Securitizadora S.A. Real Ai Pic Secde Créditos Imobiliario S.A. Recrusul S.A. Rede Energia S.A. Redentor Energia S.A. Refinariade Petróleos Manguinhos S.A. Reit Securitizadorade Recebíveis Imobiliários S.A. Renar Macas S.A. Renova Energia S.A. Restoque Comércio e Confecçõesde Roupas S.A. Ret Participações S.A. Rio Grande Energia S.A. Rjcp Equity S.A. Rodobens Negócios Imobiliários S.A. Rodonorte - Conc. Rod. Integradas S.A. Rodovias Das Colinas S.A. Rossi Residencial S.A. Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A. SANESALTO SANEAMENTO S.A. SCCI - Securitizadorade Créditos Imobiliários S.A. SLC Agrícola S.A. SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. SOMOS EDUCAÇÃO S.A. SPE AKRO SECURITIZADORA S.A. SaAG Investimentos S.A. Saneamentode Goias S.A. Sansuy S.A. Indústria de Plásticos Santher Fab.De Papel S.A.Nta Therezinha S.A. Santo Antonio Energia S.A. Santos Brasil Participações S.A. Saraiva S.A. Livreiros Editores Sauipe S.A. Seiva S.A. - Florestas e Indústrias Senior Solution S.A. Ser Educacional S.A. Siderurgica J. L. Aliperti S.A. Smiles S.A. Soc.de Abastec.de Água e Saneamento S.A. Solvay Indupa do Brasil Sonae Sierra Brasil S.A. Sondotecnica Engenharia Solos S.A. Souza Cruz S.A. Springer S.A. Springs Global Participações S.A. Subestação Eletrometro S.A. Sul 116 Participações S.A. Sul América S.A. Sul Invest Securitizadora S.A. Suzano Holding S.A. Suzano Papel e Celulose S.A. São Carlos Empreend e Participações S.A. São Martinho S.A. São Paulo Turismo S.A. T4F Entretenimento S.A. TAIPE TRANCOSO EMPREENDIMENTOS S.A. TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A TEC Toy S.A. TGLT S.A TRX Securitizadorade Créditos Imobiliários S.A. Tarpon Investimentos S.A. Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. Technos S.A. Tecnisa S.A. Tecnosolo Engenharia S.A. Tegma Gestão Logística S.A. Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A. Tekno S.A. - Indústria e Comércio Telec Brasileiras S.A. Telebras Telefônica Brasil S.A Telemar Participações S.A. Telinvest S.A. Tempo Participações S.A. Tereos Internacional S.A. Termelétrica Pernambuco Iii S.A. Terminais Portuários Ponta do Felix S.A. Termopernambuco S.A. Tim Participações S.A. Totvs S.A. Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. Tractebel Energia S.A. Transbrasiliana Concessionáriade Rodovia S.A. Transmissora Aliançade Energia Elétrica S.A. Transnordestina Logística S.A. Trisul S.A. Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. Tupy S.A. Têxtil Renauxview S.A. Ultrapar Participações S.A. Unicasa Indústriade Móveis S.A. Unidas S.A. Unipar Carbocloro S.A. Uptick Participações S.A. Usinas Sidde Minas Gerais S.A. - Usiminas Utilium Participações S.A. VIANORTE S/A VISION SECURITIZADORA Vale S.A. Valid Soluções e Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A. Vanguarda Agro S.A. Via Varejo S.A. Viabahia Concessionáriade Rodovias S.A. Viarondon Concessionáriade Rodovia S.A. Vigor Alimentos S.A. Viver Incorporadora e Construtora S.A. Vix Logística S.A. Vulcabras/Azaleia S.A. WLM - Indústria e Comércio S.A. Weg S.A. Wembley Sociedade Anônima Wetzel S.A. Whirlpool S.A. Wilson Sons Ltd. YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A. Zain Participações S.A. Áquilla Securitizadora S.A. Évora S.A. Óleo e Gás Participações S.A.