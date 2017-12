O clube do petróleo

Era para ter sido um dia de muita euforia. Em 15 de julho, um leilão público marcou o fim do monopólio da exploração e produção do petróleo que as leis mexicanas concediam à estatal Pemex havia 77 anos, abrindo as portas do setor petrolífero do país para uma era de investimento estrangeiro que até alguns anos atrás parecia inconcebível.

O governo tinha a esperança de que o primeiro leilão da história do segmento petrolífero mexicano em que foram oferecidos blocos de exploração em águas pouco profundas no Golfo do México - serviria para lançar com sucesso o processo de modernização do setor de energia do país. Nos meses que antecederam a licitação, as autoridades procuraram ser tão obsequiosas quanto permitia sua histórica aversão às petrolíferas estrangeiras. Juan Carlos Zepeda, presidente da Comissão Nacional de Hidrocarbonetos, fez questão de enfatizar o valor que o órgão regulador dava lisura e transparência do procedimento, dizendo que a margem para favoritismos era "zero".

No ano passado, quando os preços do petróleo bruto mexicano estavam acima de US$ 100 o barril (hoje estão em torno de US$ 50), o governo falava com otimismo do expressivo volume de recursos que iria arrecadar. Previa-se, com base em padrões internacionais, que entre quatro e seis blocos seriam vendidos.

Não foi o que aconteceu. Os resultados ficaram aquém do esperado e mostram como o que ainda resta da visão nacionalista outrora predominante continua a prejudicar o setor de petróleo na América Latina. Apenas 2 de 14 blocos foram concedidos, ambos para um mesmo consórcio, liderado por uma empresa de energia mexicana. As autoridades atribuíram o fracasso à conjuntura desfavorável do mercado mundial de petróleo, mas seu receio de dar a impressão de estar vendendo muito barato os recursos naturais do país também tem culpa no cartório, segundo especialistas do setor. No dia do leilão, o ministro das Finanças fixou lances mínimos que alguns consideraram elevados demais; no caso de quatro blocos as ofertas foram desqualificadas por não atingirem esse piso exigido.

O setor privado com frequência avalia com mais precisão as potencialidades dos campos de petróleo do que o setor público, mas a insegurança em ceder o controle da exploração talvez tenha impedido que o governo aferisse o valor real dos blocos ofertados. "Eles ainda se apegam à ideia de que o Estado deve ter controle total sobre o processo, em vez de deixar a decisão nas mãos do mercado", diz um executivo do setor. Um dos dois blocos concedidos ao consórcio vencedor (composto pela mexicana Sierra Oil & Gas, pela Talos Energy, de Dallas, no Texas, e pela Premier Oil, de Londres) foi mais disputado do que o governo esperava: quatro grupos apresentaram lances bem acima do mínimo exigido.

Partilha. Para não ferir suscetibilidades históricas, o México preferiu oferecer contratos pouco comuns, em que os lucros são partilhados entre o Estado e as concessionárias, em vez de ceder inteiramente a propriedade das reservas de petróleo à iniciativa privada. Também foram exigidas garantias contra eventuais derramamentos muito acima das normas internacionais. Além disso, o direito que o Estado se reservou de rescindir os contratos assustou algumas companhias, que não quiseram correr o risco de terem suas plataformas expropriadas sem nenhum tipo de compensação.

O leilão mexicano foi realizado num momento em que outros países latino-americanos - incluindo a socialista Venezuela - repensam sua hostilidade visceral às petrolíferas estrangeiras, ainda que o façam com alguma hesitação. A queda dos preços pôs por terra os planos de investimento regionais e tornaram mais atraentes os benefícios para quem se dispõe a aceitar certa dose de eficiência privada. Frente à escassez de capital, aumentou a competição pelo investimento estrangeiro.

A Pemex fez um corte de US$ 4 bilhões, ou 12%, nos gastos de capital que pretende realizar este ano, reduzindo-os para US$ 23,5 bilhões. E os números para os próximos quatro anos ganharam a agourenta rubrica "sob revisão". Para sustentar sua produção de petróleo, o México precisa desesperadamente cobrir esse buraco. No mês passado, a brasileira Petrobrás anunciou que cortará seus investimentos em mais de um terço ao longo dos próximos cinco anos, limitando-os a US$ 130 bilhões. No caso da Colômbia, que já foi a queridinha das petrolíferas de médio porte, o investimento este ano corresponderá à metade do ano passado, diz Ivan Cima, da consultoria do setor de energia Wood Mackenzie.

Os cortes só farão exacerbar a estagnação da produção regional de petróleo. Cima diz que a Colômbia não conseguirá extrair sequer 1 milhão de barris/dia (bpd) este ano. Dando prosseguimento a uma década de declínio, a produção do México, que recentemente enfrentou incêndios em duas plataformas, caiu para 2,27 milhões de barris por dia, bem abaixo das previsões do governo no início do ano.

O maior choque veio no fim de junho, quando a Petrobrás, atingida por um escândalo de corrupção e alto nível de endividamento, reduziu em 1,4 milhão barris por dia suas estimativas de produção para 2020. Maior produtora da região e único país do grupo a integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a Venezuela também vem extraindo muito menos petróleo do que originalmente previa. Pedro Joaquín Coldwell, ministro da Energia do México, observa com sarcasmo que, nos anos 90, países como Venezuela e México faziam acordos sigilosos para pressionar preços para cima com cortes na produção. Agora, os cortes acontecem por conta própria.

Esse decepcionante desempenho coletivo é uma mácula na credibilidade da América Latina. A degeneração começou na Venezuela, nos primeiros anos deste século, quando o então presidente Hugo Chávez transformou a PDSVA, empresa que operava em pé de igualdade com as gigantes mundiais do setor, num cofrinho para financiar sua gastança populista e pôs para correr os investidores estrangeiros. Após Chávez chegar ao poder, a produção venezuelana caiu em cerca de um terço, ainda que durante muitos anos os efeitos disso tenham sido disfarçados pelos preços em alta. Agora, as autoridades venezuelanas vão de chapéu na mão a lugares como Rússia, China e Índia, em busca de investimentos.

Brasil. O Brasil também viu seu futuro de superpotência energética virar pó. Em 2007, quando a Petrobrás descobriu reservas gigantescas no pré-sal do Atlântico, o governo brasileiro imaginou que o país se tornaria um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo. Entretanto, a ideia de exigir que a estatal tivesse uma participação mínima de 30% e sempre atuasse como operadora na exploração das jazidas acabou afugentando muitas parceiras estrangeiras.

Numa tentativa de voltar a atraí-las, impulsionar a produção e aumentar a receita com royalties, o Senado brasileiro atualmente analisa um projeto de lei que retira da Petrobrás essas obrigações. Mas a presidente Dilma Rousseff e membros de seu partido, alegando razões patrióticas, continuam se opondo a isso. Mesmo que seja aprovado pelo Congresso, o projeto pode ser vetado por Dilma.

A experiência que o México teve com seu primeiro leilão indica que liberalizações tímidas não são suficientes para atrair o capital escasso. Nas próximas semanas, o governo mexicano dará início a um processo de licitação para campos em águas profundas, de grande interesse para as gigantes mundiais, e para projetos de exploração "terceirizada", em que a Pemex estabelecerá joint ventures com o setor privado.

É importante que o país mostre ter aprendido a lição com o fracasso do dia 15. O desafio do México é provar que está jogando de acordo com as regras de um mercado de petróleo moderno e aberto, em vez de seguir as normas que tradicionalmente dominaram o melindroso mercado latino-americano. Desta forma, os dias de produção em queda estarão contados e o setor petrolífero da região terá um modelo melhor para seguir.

