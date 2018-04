1,6 bilhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica Um estudo divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia (AIE) revela que 1,6 bilhão de pessoas ainda não têm acesso a eletricidade no mundo. "O mais chocante, na ausência de novas políticas, é que 1,4 bilhão de pessoas ainda não terão acesso a energia daqui a 30 anos", disse o diretor executivo da agência, Robert Priddle. Segundo o documento, intitulado ?Energia e Pobreza?, quatro em cada cinco pessoas sem eletricidade vivem atualmente em áreas rurais dos países em desenvolvimento. Elas estão concentradas na África e no sul da Ásia. A AIE observou, no entanto, que nos próximos trinta anos o crescimento populacional estará concentrado nas grandes metrópoles dos países pobres. Essa mudança demográfica vai exigir a adoção de novas e ousadas políticas pelos governos, empresas de prestação de serviços públicos e agências humanitárias, além do contínuo esforço para melhorar as condições de vida das populações rurais. A agência afirma também que, nos países em desenvolvimento, as populações mais pobres ainda dependem de materiais como madeira e resíduos agrícolas para obter energia, provocando sérios danos à saúde e ao meio ambiente. Mesmo daqui a trinta anos, esses materiais continuarão sendo a principal fonte de energia para a cozinha e aquecimento de mais da metades dos lares nos países em desenvolvimento. O número de famílias que dependem desses recursos primitivos deverá aumentar dos atuais 2,4 bilhões para 2,6 bilhões em 2060. A AIE alertou que sem o fornecimento adequado de energia é impossível estimular a atividade econômica produtiva ou melhorar os níveis de educação e saúde. Com isso, os pobres vão continuar pobres. "Não pode existir desenvolvimento econômico sem a garantia de abastecimento de energia com preços acessíveis", afirmou Priddle.