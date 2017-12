1º avião da Embraer/Avic II voa na China O primeiro avião da Embraer feito em parceria com a China, voou hoje por dez minutos em Harbin, onde fica a sede do Consórcio Embraer/Avic II. São aviões para vôos regionais de 44 e 60 lugares, e que disputam o mercado regional. A previsão é de que nos próximos 20 anos, sejam vendidos perto de 600 aparelhos para o mercado chinês e asiático. O projeto vai mais longe, com desenvolvimento de novas tecnologias e novos produtos entre os dois parceiros.