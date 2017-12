1º IPC/Fipe de Ribeirão Preto mostra inflação de 0,098% O primeiro Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) feito em uma cidade do interior de São Paulo apontou uma inflação de 0,098% em novembro em Ribeirão Preto. O anúncio foi feito hoje no Centro Universitário Moura Lacerda, entidade que firmou parceria com a Fipe para a divulgação mensal dos dados. O grupo Habitação foi o que mais contribuiu na formação do índice geral, com 0,22%. Pontualmente, a inflação neste grupo em novembro foi de 1,504%. Já o grupo Alimentação foi o responsável pela única contribuição negativa no índice geral, com uma baixa de 0,38% em novembro. No grupo, a baixa foi de 1,163% graças principalmente, segundo a pesquisa, às quedas nos preços das frutas de época. Segundo Andréia Tonani, uma das coordenadoras da pesquisa, o aumento na tarifa de água em 26,41%, com a inclusão da taxa de tratamento de esgoto na cidade do interior paulista, foi o responsável pelo índice positivo no grupo Habitação e ainda por não ocorrer uma deflação em Ribeirão Preto em novembro. "Se não houvesse este aumento, o IPC/Fipe apontaria uma deflação de 0,32% na cidade no mês", disse. O grupo que teve o maior aumento pontual foi o Despesas Pessoais, com uma inflação de 2,217%, mas uma contribuição de apenas 0,08% para o índice geral de Fipe. O primeiro IPC/Fipe de Ribeirão Preto foi divulgado após seis meses de pesquisas da instituição em conjunto com o Moura Lacerda. Ao todo, 17 pessoas trabalharam na tomada mensal de 17 mil preços de 1.580 itens em 584 estabelecimentos. Além de Ribeirão Preto, apenas São Paulo e Campo Grande (MS) têm inflação medida pela Fipe. De acordo com Guilherme Moreira, pesquisador da Fundação, daqui a um ano será possível apontar o Índice do Custo de Vida (ICV) na cidade "e dizer o quanto Ribeirão Preto é mais caro ou barato do que São Paulo e em quais itens, por exemplo", disse. São José do Rio Preto é a proxima São José do Rio Preto será a próxima cidade paulista a ter um índice próprio de inflação da Fipe. Nos outros grupos avaliados, Educação registrou uma inflação em novembro de 1,032% e contribuiu com 0,08% no geral; Saúde teve uma inflação de 0,179% e impactou em 0,01%; Transportes registrou um aumento de 0,198% e somou 0,04% ao índice total e o índice do Vestuário foi de 0,901%, com uma contribuição para o geral de 0,05% em Ribeirão Preto. O levantamento de dezembro será divulgado em 12 de janeiro.