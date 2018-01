108 mil já declaram imposto de renda No primeiro dia da entrega da declaração do Imposto de Renda, ano-base de 2003, 108 mil contribuintes entregaram a declaração. Muitos contribuintes preferem enviar mais cedo a declaração porque têm maiores chances de receber a restituição nos primeiros lotes. De acordo com levantamento divulgado hoje pela Receita Federal, a quantidade de declarações entregues ontem é quase cinco vezes maior do que a registrada no primeiro dia de entrega do ano passado. A expectativa do supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, é de que cerca de 18 milhões de contribuintes prestem contas ao Fisco até 30 de abril, quando termina o prazo de entrega da declaração. A entrega do primeiro lote de restituição do IRPF deste ano começa em 15 de junho. A Receita alerta os contribuintes para que façam a entrega da declaração com antecedência. A experiência de anos anteriores mostra que milhões de pessoas deixam para fazer a declaração nos últimos dias, o que acaba dificultando o sistema de envio da declaração pela Internet por causa do congestionamento na rede. Nos cinco últimos dias do ano passado, a Receita recebeu 7 milhões de declarações, o equivalente a 40% do total de 17,5 milhões de documentos recebidos dentro do prazo.