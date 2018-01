11 mil se inscrevem para 600 vagas temporárias em Mauá Cerca de 11 mil desempregados passaram a noite desta terça-feira em uma fila em frente ao Grêmio Esportivo Mauaense, localizado no Parque São Vicente, em Mauá, na Grande São Paulo, para se candidatar a uma vaga temporária no programa Frente de Trabalho da Prefeitura do município. Os candidatos começaram a chegar ao local por volta das 22 horas de ontem, formaram uma fila de dois quilômetros de comprimento, mas os portões só foram abertos hoje às 7 horas. A Prefeitura está oferecendo 600 vagas e os selecionados devem receber um salário de R$ 240, vale transporte, cesta básica e convênio saúde. O emprego é garantido por 12 meses, com possibilidade de renovação por mais um ano. A Prefeitura prevê a inscrição de até 20 mil candidatos. A fila deve voltar a se repetir no próximo dia 19, quando os candidatos devem entregar o formulário preenchido.