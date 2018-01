13º vai pesar mais no bolso das empresas A grande maioria das micro e pequenas empresas no Estado de São Paulo, que somam cerca de 1,3 milhão de estabelecimentos, mesmo após um ano de dificuldades econômicas, deverá ter recursos para pagar o 13º salário a seus empregados este ano. Mas para uma parte dos empresários os problemas serão maiores, revela uma sondagem de opinião feita com 430 entrevistados da indústria, comércio e serviços sobre o ano de 2002 e as expectativas para 2003. A pesquisa foi feita no período de 4 a 19 de novembro. Entre os entrevistados, 77% informaram que sua empresa conseguirá obter recursos para o pagamento de todo o 13º salário até 20 de dezembro. No entanto 20% disseram que não vão conseguir recursos e 3% ficaram em dúvida. O esperado era que 90% declarassem ter condições de pagar, revela o gerente da divisão de Pesquisas do Sebrae, Marco Aurélio Bedê. "Os 20% sem recursos não fizeram provisões ou acreditam que não vão ter faturamento suficiente para cobrir suas despesas", diz Bedê. A saída para estes empresários, observa, será renegociar o parcelamento do 13º ou recorrer a empréstimos para o pagamento. Boa parte das empresas, entre 40% e 50%, costuma todos os anos fazer provisões para pagar o salário extra de fim de ano. Mas, em 2002, só 33% fizeram esta reserva de acordo com a pesquisa. Já 67% não tiveram condições de poupar durante o ano para o 13º salário. Entre as que conseguiram fazer a provisão, 25% começaram a guardar recursos com esta finalidade em janeiro, de 14% a 17% entre junho e agosto e 17% a partir de outubro. O cenário econômico de 2002, com as altas do dólar, dos juros, aumento de custos e queda no consumo foi determinante para esse desempenho dos microempresários. Pesquisa de conjuntura do Sebrae das MPEs mostra que, no acumulado de janeiro a junho, a queda no faturamento foi de 22,1% em relação ao mesmo período em 2001. "Foi o pior primeiro semestre da série no histórico da pesquisa, o que deve ter impedido muitas empresas de fazerem provisões", justifica Bedê. Entre janeiro e junho, todos os setores tiveram queda de vendas. Na indústria, a perda de faturamento na comparação com o ano anterior foi de 25%, nos serviços de 25,4% e no comércio de 16,2%. Entre janeiro e outubro deste ano, o número de pessoas ocupadas nas pequenas e médias empresas caiu 12,8%, comparado com idêntico período de 2001. No setor de serviços, o número de empregados despencou 15,2%; no comércio, 11,4% e na indústria, 11,1%. A recuperação dos três setores começou a partir do segundo semestre e em outubro o resultado das vendas foi positivo pela primeira vez no ano, com um pequeno crescimento de 0,2% ante outubro de 2001 e de 7,8% na comparação com setembro. Para o fechamento do ano, espera-se uma retomada com as vendas crescendo de 10% a 15%. Se o resultado se confirmar, será um retorno ao nível de vendas de 2001. Para 59% dos entrevistados, pagar o 13º dentro do prazo legal será igual ao ano passado, mas para 25% será mais difícil que no ano anterior. Apenas para 7% dos micro e pequenos cumprir o compromisso será mais fácil. Mesmo assim, com base na sondagem do ano anterior, o Sebrae prevê que a maior parte vai pagar o salário. "Talvez tenham de apelar para empréstimos ou negociar o parcelamento do débito, mas devem pagar", diz Bedê. No ano passado, 95% dos entrevistados pagaram o 13º salário. Os 5% restantes informaram não ter empregados com este direito. "Nestes casos, geralmente, são funcionários sem registro, familiares ou os contratos são temporários", explica Bedê. O empresário Martim Benko, por exemplo, investiu este ano na ampliação de seu negócio e terá dificuldades para desembolsar a segunda parcela do 13º. "A primeira parcela consegui acertar, mas a segunda acho que vou recorrer ao desconto de duplicatas. Mas farei o pagamento sem dúvida nenhuma", diz. Proprietário de uma pequena indústria de material de escritório, ele diversificou seu negócio este ano e está produzindo também luminárias para saguão e balcões. "A empresa cresceu e não pude fazer provisões como há alguns anos para guardar o dinheiro do 13.º salário," diz. Sua tentativa de obter um empréstimo bancário para expandir o negócio foi frustrada. "Procurei uma linha de crédito do Banco do Brasil, mas as exigências foram tantas que desisti." Com 34 funcionários, ele conta que também foi obrigado a baixar ao máximo seu estoque para dispor de uma parte dos recursos para o pagamento dos salários no fim do ano. O presidente do Sindicato Paulista de Micro e Pequena Indústria (Simpi), Joseph Couri, aponta o enxugamento da liquidez do mercado como o principal problema das empresas este ano. "No início de 2002 tivemos uma redução de linhas de crédito em geral e até daquelas pré-aprovadas por bancos. Houve um excesso de rigidez do sistema financeiro o que piorou a liquidez", diz. A conseqüência, observa, foi a escassez de recursos para exportação e para aplicações internas das empresas. Pela sondagem do Simpi, cerca de 70% das empresas não terão dificuldades para pagar o 13º salário, o restante vai ter alguma dor de cabeça. Para o microempresário esta obrigação trabalhista, diz Couri, sempre foi complicada, mas o índice dos que informavam ter problemas para pagar o 13º era menor. "Ele ficava entre 12% e 13%."