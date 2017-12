15ª turbina de Tucuruí começa a funcionar A Eletronorte iniciou, na última sexta-feira, a operação comercial da 15ª máquina geradora da usina hidrelétrica de Tucuruí. A máquina, que acrescentou 375 megawatts (MW) de capacidade de geração ao sistema interligado brasileiro, encontrava-se em testes desde a sua inauguração, em 6 de novembro de 2003. A expectativa da empresa é de que, com a melhoria das condições hidrológicas da região Norte, a turbina permita a ampliação do intercâmbio de energia com as regiões Nordeste, Sul e Sudeste. A Eletronorte prevê que a hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Pará, deverá contar com mais três turbinas geradoras, com capacidade individual de geração de 375 MW, que deverão entrar em operação nos meses de abril, agosto e novembro deste ano. A máquina geradora acionada na sexta-feira é a terceira da segunda fase da hidrelétrica a operar comercialmente, de acordo com informações da Eletronorte. A máquina ampliou a potência instalada da hidrelétrica para 5.730 MW. A segunda fase de Tucuruí está sendo construída pelo governo federal e deverá agregar 4.125 MW de potência aos 4.245 MW da primeira fase, segundo a Eletronorte.