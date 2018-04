17 países relatam ter recebido ovos contaminados por pesticida

BRUXELAS - Oficiais da União Europeia disseram que 17 países, incluindo o território de Hong Kong, reportaram ter recebido ovos ou produtos com ovos contaminados. Vários supermercados da Europa estão retirando os ovos de suas prateleiras após a notícia de que as remessas com origem na Bélgica e Holanda, dois dos principais fornecedores, foram contaminadas pelo pesticida Fipronil. O bloco disse que quer realizar uma reunião extraordinária no próximo mês para discutir o tema.

Produtores dos dois países estão sendo investigados. O porta-voz de comércio e agricultura da União Europeia, Daniel Rosario, disse, nesta sexta-feira, que propriedades na França e Alemanha também foram bloqueadas.

Entre as regiões da lista que relataram o recebimento das remessas, Hong Kong é o único fora da Europa. Constam também a Suécia, Grã-Bretanha, Áustria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Polônia, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Dinamarca e Suíça.

O Fipronil é um pesticida usado em lavouras. A substância não pode ser usada nas proximidades de animais da cadeia de produção de alimentos, incluindo frangos. O Fipronil também é nocivo para as abelhas e, para protegê-las, seu uso tem sido proibido em sementes de milho. Segundo especialistas, comer ovos com a substância pode prejudicar o fígado, rins e outros órgãos.

A suspeita é de que a substância tenha entrado em contato com as galinhas por meio de um detergente de uma marca holandesa, chamado de Dega 16, que é utilizado para limpar os celeiros.