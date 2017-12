19 bancos vão emprestar com desconto em folha As centrais sindicais divulgaram ontem a lista dos 19 bancos que terão preferência para assinar acordos no programa de crédito com consignação em folha de pagamento. Ao todo, 52 instituições financeiras apresentaram proposta para firmar o acordo. Mas apenas 19 foram escolhidas porque suas taxas de juros mínimas e máximas não ultrapassaram, respectivamente, os valores mensais de 2% e 4%. Entre essas instituições estão o ABN Amro, Alfa, Banrisul, BMG, Bradesco, Cooperativo do Brasil, de Pernambuco, Banco do Brasil, Fibra, Industrial do Brasil, Lloyds, Santander, BankBoston, Caixa Econômica Federal, Guilton-Crédito, HSBC, Nossa Caixa, Safra e Sofisa. "Esses bancos terão preferência na negociação, mas não significa que os que ficaram de fora não possam se recuperar apresentando novas propostas", disse o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho. Segundo ele, a nova fase do processo envolve a negociação entre as centrais sindicais e os bancos para a redução dos juros já oferecidos, extensão de prazos e definição se haverá cobrança de tarifas bancárias, como a Taxa de Aprovação de Crédito (TAC), taxa de abertura e manutenção de conta corrente, entre outros pontos. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, destacou a ausência dos bancos Itaú e Unibanco no grupo que merecerá preferência de negociação com o sindicato. "Os dois ficaram fora porque as taxas oferecidas ficaram acima do valor de corte. Isso mostra claramente que criamos uma competição para a redução dos juros", opinou. "Se os bancos forem negociar diretamente nas empresas, não podemos impedi-los, mas vamos desestimular a realização de negócios com esses bancos." Marinho informou que cada central sindical poderá fechar contratos isolados, e que, na avaliação dele, no máximo em 15 dias esses contratos serão efetivados.