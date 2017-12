2,3 milhões usam banco virtual O Banco do Brasil já conta com 2,3 milhões clientes aptos a realizar operações financeiras por meio do Portal BB. Em outubro, foram mais de 10,1 milhões de transações financeiras por meio da rede mundial. A Campanha de Popularização da Internet do Banco do Brasil completa dois meses com números animadores. Desde o dia 4 de setembro já foram fechados 23,5 mil contratos de financiamento de equipamentos de microinformática, totalizando R$ 46,3 milhões emprestados.