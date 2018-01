2% dos adultos possuem mais da metade da riqueza mundial Cerca de 2% dos adultos mais ricos do planeta possuem mais da metade da riqueza mundial, segundo um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira em Londres, que reflete a grande disparidade entre ricos e pobres.. O documento, elaborado pelo Instituto Mundial de Pesquisa de Desenvolvimento Econômico da Universidade das Nações Unidas (UNU-WIDER, na sigla em inglês), com sede em Helsinque, é o primeiro deste tipo, que assegura cobrir todos os países do mundo. "Trata-se de um estudo pioneiro", afirmou hoje o diretor do UNU-WIDER, Anthony Shorrocks, durante a apresentação do texto na Associação da Imprensa Estrangeira em Londres, ao informar que a pesquisa se baseia em dados de 2000. O relatório, intitulado "Distribuição da riqueza das famílias do mundo", leva em conta o tamanho populacional e variáveis como ativos e passivos financeiros e a posse de terra, edifícios e outras propriedades tangíveis. "Usamos o termo riqueza no sentido de valor líquido: o valor de ativos físicos e financeiros menos as dívidas. Assim, a riqueza representa a propriedade de capital", esclarece um dos autores, James Davies, da Universidade de Western Ontário (Canadá). Segundo o documento, 1% dos adultos mais ricos é dono de 40% dos ativos mundiais, enquanto 10% desse grupo possui 85% da riqueza. Por outro lado, metade da população adulta mundial possui apenas 1% do capital do planeta. Mais ricos Para pertencer ao conjunto dos 10% dos adultos mais ricos, uma pessoa precisa de um mínimo de US$ 61 mil em ativos, e para integrar o seleto clube do 1% mais rico são necessários US$ 500 mil. O relatório da ONU também mostra uma tabela de milionários na qual estão 13,5 milhões de pessoas com US$ 1 milhão ou mais, e quase 452 mil que desfrutam de US$ 10 milhões ou mais. Na parte mais alta dessa pirâmide aparecem cerca de 15 mil afortunados que têm US$ 100 milhões e, já no topo, há quase 500 pessoas com ativos avaliados em US$ 1 bilhão. Regiões Por áreas geográficas, "a riqueza está concentrada na América do Norte, Europa e nos países de alta renda da área Ásia-Pacífico. A população destas nações possui, coletivamente, 90% da riqueza total", assinala o texto. A América do Norte detém 34% da riqueza mundial; a Europa, 30%; a área Ásia-Pacífico rica, 24%; a América Latina e o Caribe, 4%; o resto da Ásia-Pacífico, 3%; a China também 3%; e a África e a Índia, 1% cada um. Outra conclusão curiosa do estudo é que a dívida das famílias é relativamente pouco significativa nos países pobres. "Enquanto as pessoas pobres em países pobres estão endividadas - explica o relatório -, suas dívidas são relativamente pequenas no total. Esta característica se deve à ausência de instituições financeiras que permitam às famílias recorrer a hipotecas e empréstimos pessoais, como é o caso dos países ricos". Shorrocks admitiu que os dados podem estar um tanto quanto obsoletos, por se referirem ao ano 2000, e não refletirem a decolagem de economias emergentes como China, Índia e Brasil, entre outros fenômenos. "Juntar essa grande quantidade de informação é muito difícil. Se tentássemos obter dados mais recentes, a cobertura (de países) seria reduzida" consideravelmente, acrescentou o diretor do UNU-WIDER.