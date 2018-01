20,5 milhões entregaram declaração do IR O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2005 sem multa terminou às 20 horas desta sexta-feira, com de 20,56 milhões de declarações entregues, informou a Secretaria da Receita Federal. O volume é 9,3% maior que o número registrado em 2004, quando somou 18 milhões 800 mil declarações. As restituições começam a ser pagas no dia 15 de junho. Segundo o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, quase 98% dos contribuintes optaram por enviar suas declarações pela Internet. Os demais contribuintes optaram por fazer o documento em formulário de papel (520 mil) ou por telefone (32 mil). O contribuinte que não cumpriu o prazo terá que pagar uma multa de no mínimo R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido. O secretário disse que o sistema será reaberto na segunda-feira para receber as declarações atrasadas. Neste caso, o contribuinte já deve calcular o valor da multa. O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, disse que a expectativa da Receita é que entre 4% e 5% dos de contribuintes entreguem a sua declaração com atraso.