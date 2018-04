200 empresários vão gastar na Europa Uma delegação de 200 empresários chineses viajou ontem para a Europa com a intenção de gastar cerca de US$ 15 milhões em compras, segundo Pequim, para promover o comércio, em meio à crise global. O grupo passará por Alemanha, Reino Unido, Espanha e Suíça, países que o primeiro-ministro, Wen Jiabao, visitou no mês passado. Na mira dos chineses, equipamentos de telecomunicações, produtos farmacêuticos e trens.